На Украине осудили на 13 лет экс-полпреда Путина в Крыму

Киевский суд заочно осудил на 13 лет бывшего российского представителя президента в Крыму Олега Белавенцева . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Суд признал Белавенцева виновным по трем пунктам: в совершении посягательства на территориальную украинскую целостность и неприкосновенность, подстрекательстве к госизмене и ведении агрессивной войны против страны, отметил Луценко.

По данным следствия, Олег Белавенцев в феврале — марте 2014 года, действуя по предварительному сговору с группой лиц и другими представителями власти России, совершил умышленные действия с целью изменить государственные границы Украины.

Ранее сообщалось, что экс-полпред Путина в Крыму объявлен Украиной в розыск.