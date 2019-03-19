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На Украине осудили на 13 лет экс-полпреда Путина в Крыму 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Киевский суд заочно осудил на 13 лет бывшего российского представителя президента в Крыму Олега Белавенцева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
Суд признал Белавенцева виновным по трем пунктам: в совершении посягательства на территориальную украинскую целостность и неприкосновенность, подстрекательстве к госизмене и ведении агрессивной войны против страны, отметил Луценко.
По данным следствия, Олег Белавенцев в феврале — марте 2014 года, действуя по предварительному сговору с группой лиц и другими представителями власти России, совершил умышленные действия с целью изменить государственные границы Украины.
Ранее сообщалось, что экс-полпред Путина в Крыму объявлен Украиной в розыск.
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