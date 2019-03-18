Украина спустила на Порошенко миллиарды рублей

Обслуживание Порошенко в 2018 году обошлось Украине в 1 млрд грн

Непосредственно на обеспечение деятельности Президента и его администрации в 2018 потрачено 308 млн гривен.

Еще 314 млн грн — это связанные с авиатранспортом расходы. Из них ушло: 243 млн — на функционирование Государственного авиационного предприятия «Украина», которое перевозит высших должностных лиц государства; 27 млн — на ремонт воздушных судов.

На подготовку и осуществление визитов Президента за границу ушло 32 млн, 10 млн — на авиаперевозку делегаций во главе с Президентом по Украине и 2,5 млн — на авиаперелеты делегаций с премьер-министром и председателем Верховной Рады

Обеспечение Порошенко, главы его администрации и руководителей других государственных органов автотранспортом обошлось в 244 млн гривен.

На содержание принадлежащих ГУД зданий было израсходовано 118,5 млн гривен: 102,5 млн — на обеспечение функционирования государственных резиденций и содержание административных зданий, 16 млн — на проведение ремонта помещений.

Еще 15 млн гривен было потрачено на проведение официальных мероприятий при участии Порошенко, 14 млн — на проведение представительских мероприятий, 12,5 млн — на выполнение задач по информатизации и 7,5 млн — на осуществление полномочий постоянным представителем Президента Украины в Крыму.