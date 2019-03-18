Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обслуживание Порошенко в 2018 году обошлось Украине в 1 млрд грн 

Украина.ру 39 минут назад
Непосредственно на обеспечение деятельности Президента и его администрации в 2018 потрачено 308 млн гривен.
Еще 314 млн грн — это связанные с авиатранспортом расходы. Из них ушло: 243 млн — на функционирование Государственного авиационного предприятия «Украина», которое перевозит высших должностных лиц государства; 27 млн — на ремонт воздушных судов.
На подготовку и осуществление визитов Президента за границу ушло 32 млн, 10 млн — на авиаперевозку делегаций во главе с Президентом по Украине и 2,5 млн — на авиаперелеты делегаций с премьер-министром и председателем Верховной Рады.
Обеспечение Порошенко, главы его администрации и руководителей других государственных органов автотранспортом обошлось в 244 млн гривен.
На содержание принадлежащих ГУД зданий было израсходовано 118,5 млн гривен: 102,5 млн — на обеспечение функционирования государственных резиденций и содержание административных зданий, 16 млн — на проведение ремонта помещений.
Еще 15 млн гривен было потрачено на проведение официальных мероприятий при участии Порошенко, 14 млн — на проведение представительских мероприятий, 12,5 млн — на выполнение задач по информатизации и 7,5 млн — на осуществление полномочий постоянным представителем Президента Украины в Крыму.
Последние новости
Астролог предрекает потрясающий итог выборов на Украине Американцы проинспектировали Днепровский каскад и пришли в ужас Конец «Азова»: Порошенко готовит националистам «ночь длинных ножей»
Комментарии27
Украина , Видео , В мире , Верховная Рада
Читайте также
Видео
Украина спустила на Порошенко миллиарды рублей
Украина В мире
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Москва смирилась с позицией Лукашенко по Крыму
Политика
Раскрыты планы Путина в Крыму
Политика
Тайна раскрыта: что связывает Началову и Зеленского
Шоу-бизнес В мире
Макаревич пояснил критику любящих Крым россиян
Общество
Испытания белорусского Су-25 впервые попали на видео
Армия Оружие
Москва нашла способ проучить Киев за Крым
Политика
Против России ввели новые санкции
В мире
В НАТО призвали Россию «вернуть» Крым
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение