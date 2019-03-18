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От штанов к ракетам: Порошенко пообещал новую ракетную программу в случае победы на выборах 

BFM.RU 46 минут назад
Фото: YouTube
Президент считает, что стране нужно высокоточное оружие. Эксперты говорят, что у Киева есть технологическая база и средства для реализации программы
Петр Порошенко пообещал Украине новые ракеты в случае своей победы на выборах. Ранее действующий президент говорил, что Киеву необходимо высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия для поражения целей в тылу врага. Порошенко подчеркнул, что первый президентский срок начинал с того, что «искал для армии не только шлемы и бронежилеты, но и штаны, носки и белье».
В конце прошлого года власти Украины заявляли о начале серийного производство ракет «Ольха» с увеличенной дальностью поражения. Также планируется завершить разработку крылатых ракет «Нептун», предназначенных для поражения морских целей.
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, новые заявления Порошенко следует рассматривать в первую очередь как элемент его предвыборной кампании. Однако фактически для создания ракет средней и меньшей дальности у Киева есть и техническая база, и деньги.
Руслан Бортник директор Украинского института анализа и менеджмента политики:
«Начиная от ракет, которые продавались Ирану, и заканчивая реактивными системами, технологическая база, ремонт, изготовление — у Украины это тоже есть, заканчивая КБ «Южным», которое в свое время изготавливало даже и продолжает сохранять технологическую базу для изготовления межконтинентальных баллистических ракет. Поэтому ракетную программу Украина потенциально реализовать может.
Да, наверное, это будет не вершина современного ракетного дела, но, думаю, что технологическая база и материальная база позволяют разрабатывать ракеты хотя бы на уровне таких стран, как Северная Корея или Иран. Стоимость этой программы сложно оценить, но я думаю, что потенциально один-два вида ракет средней и малой дальности Украина может разработать, исходя из нынешнего военного бюджета. Все же нынешний военный бюджет Украины достигает, по разным оценкам, 3-5 млрд долларов».
Территории, которые Киев считает оккупированными, Порошенко пообещал вернуть политико-дипломатическим путем.
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Украина , Армия , Оружие , Статьи , Петр Порошенко
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