Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не исключает прогресса по вопросу о размещении миротворцев в Донбассе сразу после президентских выборов на Украине.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
"Я не исключаю, что сразу после выборов у нас будет прогресс по "голубым каскам". Отмечаю, что юрисдикция специальной мониторинговой миссии ОБСЕ — это не только Донбасс, но и Крым. И мы имеем четкий план, буквально понедельный, что мы должны делать для этого", — сказал Порошенко в интервью телеканалу "Украина".
На митинге в Киеве в воскресенье Порошенко также говорил, что в случае его победы на предстоящих выборах президента Украины руководство России будет вынуждено принять позицию Киева по миротворцам для Донбасса.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.
Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала слова Петра Порошенко.
"Это "разговор ни о чем" и типичный блеф. Ни о каком прогрессе речи не идет, поскольку позиции Москвы и Киева в этом вопросе кардинально расходятся. Поэтому мне кажется крайне маловероятным, что в ближайшее время миротворцы в Донбассе появятся. За исключением того варианта, если поиронизировать, что там вдруг появятся люди, включенные в список украинского сайта "Миротворец". Разве что они решат там появиться — но тогда, конечно, киевским властям придется несладко", — сказала Наталья Макеева.
Сайт "Миротворец" обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных. В базу данных "Миротворца" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
По мнению Натальи Макеевой, в случае победы на выборах Петра Порошенко ситуация в Донбассе только осложнится.
"Что касается дальнейших возможных действий украинских военных в Донбассе, то, как мне кажется, если (на выборах) выиграет Порошенко, то ожидать какого-то движения в сторону мира не приходится. Я думаю, все пойдет только в сторону ужесточения, обстрелы со стороны ВСУ, к сожалению, будут продолжаться", — сказала Наталья Макеева.
Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в ситуацию в Донбассе. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает, она не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.