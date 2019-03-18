«Типичный блеф». Политолог о заявлении Порошенко про миротворцев в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не исключает прогресса по вопросу о размещении миротворцев в Донбассе сразу после президентских выборов на Украине.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН . Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ . Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией

"Я не исключаю, что сразу после выборов у нас будет прогресс по "голубым каскам". Отмечаю, что юрисдикция специальной мониторинговой миссии ОБСЕ — это не только Донбасс, но и Крым. И мы имеем четкий план, буквально понедельный, что мы должны делать для этого", — сказал Порошенко в интервью телеканалу "Украина".

На митинге в Киеве в воскресенье Порошенко также говорил, что в случае его победы на предстоящих выборах президента Украины руководство России будет вынуждено принять позицию Киева по миротворцам для Донбасса.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.

"Это "разговор ни о чем" и типичный блеф. Ни о каком прогрессе речи не идет, поскольку позиции Москвы и Киева в этом вопросе кардинально расходятся. Поэтому мне кажется крайне маловероятным, что в ближайшее время миротворцы в Донбассе появятся. За исключением того варианта, если поиронизировать, что там вдруг появятся люди, включенные в список украинского сайта "Миротворец". Разве что они решат там появиться — но тогда, конечно, киевским властям придется несладко", — сказала Наталья Макеева.

Сайт "Миротворец" обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных. В базу данных "Миротворца" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.

По мнению Натальи Макеевой, в случае победы на выборах Петра Порошенко ситуация в Донбассе только осложнится.

"Что касается дальнейших возможных действий украинских военных в Донбассе, то, как мне кажется, если (на выборах) выиграет Порошенко, то ожидать какого-то движения в сторону мира не приходится. Я думаю, все пойдет только в сторону ужесточения, обстрелы со стороны ВСУ, к сожалению, будут продолжаться", — сказала Наталья Макеева.