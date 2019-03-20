Под прикрытием фейковой социологии. Запад лепит из Порошенко «украинского Гуайдо»

Рейтинги кандидатов в президенты Украины , похоже, беспокоят «западных партнеров» страны. В результате их беспокойства появляются исследования западных социологов, рисующих действующему президенту не столь мрачное будущее, — его выводят во второй тур. И в этом их основное отличие от украинских опросов

Кому из социологов можно верить

Социологические опросы, как известно, не только отражают мнение избирателей с определенной долей погрешности, но и служат для многих ориентиром. Неуверенные избиратели чаще склонны отдавать свой голос тому, кого СМИ и опросы определяют в качестве наиболее вероятного победителя.

Поэтому соцопросы становятся одним из орудий манипуляций, рисуя фиктивные результаты для продвижения того или иного кандидата. К подобным манипуляциям причастны как украинские, так и западные социологи.

Автор издания Украина.ру Василий Стоякин отмечает, что наиболее подозрительными являются социологические службы, активизирующиеся лишь накануне выборов, а также социологи, связанные с определенной партией. Наиболее авторитетными, по его словам, считаются Киевский международный институт социологии (КМИС), Социологическая группа «Рейтинг», центр «София», Центр им. Разумкова.

Социологи с американской пропиской

По новым данным «Международного исследовательского центра BURI-Украина» из Бельгии, Порошенко уже практически вырывается на второе место. Владимира Зеленского готовы поддержать, по их данным, 23,1%, а Петра Порошенко — 14,3%.

В свою очередь, мартовский опрос международной социологической службы Greenberg Quinlan Rosner еще больше поднял рейтинг Порошенко. Действующего президента, по их данным, готовы поддержать 20% избирателей, что ненамного меньше результата Зеленского. При этом западные социологи отмечают, что за последний месяц рейтинг Зеленского существенно упал — на 4%, а у Тимошенко — на 2%. Примечательно, что сообщение о падении уровня поддержки Зеленского сопровождалось блокировкой его канала на YouTube.

При этом американские социологи заявляют, что применили «собственную методологию определения вероятных предпочтений еще не определившихся избирателей». Иными словами, они сами ответили за тех, кто еще не определился.

Greenberg Quinlan Rosner (GQR) — международная компания с офисом в Вашингтоне, занимающаяся исследованиями общественного мнения и стратегическим консультированием в избирательных кампаниях. Ранее она консультировала в Грузии Михаила Саакашвили , а на Украине — партию Виктора Ющенко «Наша Украина» на парламентских выборах 2007 года.

«Путин съест его, как плитку шоколада»

Западные социологи явно отдают предпочтение действующему президенту, зачастую завышая его рейтинг, выводя его во второй тур, по сути готовя почву для признания его победителем в президентской гонке.

Основная причина такого предпочтения — неуверенность в том, что прочие лидеры готовы будут активно и агрессивно провоцировать РФ в той же степени, как это делает Петр Порошенко. Хотя США или ЕС в принципе все равно, кто именно будет проводить их политику на Украине, но для них важна предсказуемость, позволяющая планировать дальнейшую политику в регионе. Наиболее же предсказуемым является действующий президент, поэтому ему вполне могут позволить удержаться у власти.

Западное издание The Economist, например, рассказывая о Владимире Зеленском, не считает его подходящим президентом для Украины.

«Западных дипломатов пугает его неподготовленность. Многие опасаются, что Владимир Путин съест его, будто плитку шоколада производства Петра Порошенко», — говорится в статье «Трагикомедия».

Издание The Bloomberg сообщает, что Украину «съедает коррупция», которая может превратить и комика в президента, а тогда терпение тех, кто поддерживает Украину, иссякнет. Британская ВВС транслирует сюжет, в котором заранее утверждает, что ни Зеленский, ни Тимошенко «не реформируют Украину».

В свою очередь американский аналитический центр Atlantic Council ранее заявлял, что президентство Зеленского стало бы «катастрофой для Украины». По мнению авторов, украинцы получат полное право избрать клоуна своим президентом, лишь «когда Путин уйдет, а Россия откажется строить империю».

Почему не Тимошенко и Зеленский

Опубликованный 12 марта материал американских «ястребов» из Института исследования войны (ISW) посвящен украинским выборам и анализу кандидатов. Президенту Порошенко они «рисуют» 18% поддержки, отмечая при этом, что он единственный из всех лидеров гонки, кто вряд ли пойдет на какие-либо уступки России.

«Если Порошенко победит на выборах, это, вероятно, произойдет лишь с незначительным перевесом, и его политический блок все еще может потерять места на последующих парламентских выборах. Его оппоненты, напротив, являются популистами, готовыми пойти на уступки Кремлю, или политиками, открыто выступающими за Россию и президента России Владимира Путина», — утверждают американские аналитики, подчеркивая необходимость сохранить «реформаторов» и в Верховной раде после парламентских выборов, которые смогут отстоять «стремления Украины к более тесным связям с ЕС и НАТО».

Тимошенко же, по их мнению, может стать помехой реформам, необходимым для дальнейшей интеграции страны на Запад, а также может пойти на уступки России, чтобы обеспечить финансовую поддержку своим популистским обещаниям.

Не лучше, по мнению американских «ястребов», обстоят дела и с Зеленским. Проблема заключается в том, что он продвигает идею референдумов по ряду важных вопросов, включая вопросы окончания войны на Донбассе и вступления в ЕС и НАТО. Иными словами, американские аналитики прекрасно осознают, как могут проголосовать на таких референдумах украинские граждане, и это вызывает у них беспокойство.

Естественно, они не забывают называть себя при этом сторонниками демократии.

Порошенко в поисках внешней легитимности

Такое предпочтение со стороны западных партнеров может говорить и о том, что они готовы будут признать победу Порошенко даже при явных и зафиксированных махинациях. Смогли же они признать президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, в конце концов. Западные социологические опросы лишь готовят почву для признания второго срока Порошенко.

И в этом случае, по мнению политического эксперта Дениса Гаевского , никто из его конкурентов не сможет ничего сделать. По словам эксперта, реальные симпатии избирателей на выборах — дело вторичное.

«Если действующий президент сумеет объявить себя победителем на выборах, это будет признано всем миром, это будет внешней легитимацией. Никто из оппонентов Порошенко ничего не сможет сделать, если будет внешняя легитимация Порошенко на следующую пятилетку», — заявил Гаевский.

Он также считает, что протесты конкурентов ни к чему не приведут, если Запад признает Порошенко победителем, хотя он в принципе «неизбираем», особенно после скандала с «Укроборонпромом»