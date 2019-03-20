«Зеленский выиграет во втором туре»

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Опрос показал шансы Зеленского выиграть второй тур выборов на Украине 

RT на русском + ещё 12 43 минуты назад
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский сможет стать победителем во втором туре президентских выборов при любом сопернике, об этом свидетельствуют результаты опроса.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно данным исследования, проведённого центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко, в случае выхода во второй тур вместе с главой партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко Зеленский наберёт 36,9% голосов.
При этом Тимошенко, по данным опроса, наберёт 21,4% голосов.
В случае выхода во второй тур в паре с президентом Петром Порошенко Зеленский набирает 41,1% голосов, а глава государства — 18,2%.
Ранее стало известно, что Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге на Украине.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского на Украине.
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