Зеленский выпустил совместное выступление с Maruv

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский принял участие в записи совместного номера с певицей Maruv, сообщают местные СМИ.

Уточняется, что номер вышел в свежем выпуске "Вечернего квартала". Певица представила песню, которую подготовила на Евровидение.

Зеленский, в свою очередь, обыграл в номере скандал с нацотбором.

Кандидат сыграл зрителя, которому понравилось выступление певицы. Что касается содержания песни, то он его высмеял — дескать, там поется про казака, который пошел на войну, там его убили, а его дивчине прислали лишь саблю.