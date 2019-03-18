Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский выпустил совместное выступление с Maruv 

Газета.Ru 1 час назад
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский принял участие в записи совместного номера с певицей Maruv, сообщают местные СМИ.
Уточняется, что номер вышел в свежем выпуске "Вечернего квартала". Певица представила песню, которую подготовила на Евровидение.
Зеленский, в свою очередь, обыграл в номере скандал с нацотбором.
Кандидат сыграл зрителя, которому понравилось выступление певицы. Что касается содержания песни, то он его высмеял — дескать, там поется про казака, который пошел на войну, там его убили, а его дивчине прислали лишь саблю.
Газета.Ru: последние новости
Порошенко пообещал вернуть Крым после выборов Отрыв Зеленского от Порошенко стал минимальным Тимошенко прокомментировала возможность своего премьерства после победы Зеленского
Украина , Видео , В мире , Шоу-бизнес , Владимир Зеленский
Читайте также
Видео
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Москва нашла способ проучить Киев за Крым
Политика
Корчевников не сдержал эмоции после смерти Началовой
Шоу-бизнес
Европа отказала крымчанам в праве выбора
Европа В мире
Почему дату похорон Началовой перенесли
Шоу-бизнес Статьи
Калкин раскрыл тайну встреч с Майклом Джексоном
Шоу-бизнес Статьи
Польша обратилась к Трампу с антироссийской просьбой
Европа В мире
Врач отреагировал на слухи о наркозависимости Началовой
Шоу-бизнес
Началова, Фриске, Бодров, Децл: проклятье «Последнего героя»
Шоу-бизнес Статьи
Авиаудары в Сирии: погибли мирные жители
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение