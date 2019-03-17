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В центре Киева совершено нападение на иностранного наблюдателя ОБСЕ 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Представительница Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при ОБСЕ, прибывшая из Франции для наблюдения за президентскими выборами на Украине, подверглась нападению в центре украинской столицы, сообщил источник украинского издания «Страна» в правоохранительных органах.
По сведениям издания, французская представительница БДИПЧ при ОБСЕ подверглась нападению на улице Дарвина, когда возвращалась в расположенную в центре Киева гостиницу, передает ТАСС.
По имеющимся у издания данным, поздно ночью за женщиной увязался неизвестный, который стал требовать от нее денег. Когда француженка попыталась отделаться от навязчивого спутника, тот несколько раз ударил ее. Потерпевшая принялась громко звать на помощь, после чего нападавший сбежал.
Издание обращает внимание на то, что нападение произошло на официальное лицо, прибывшее в феврале на Украину в роли наблюдателя за проведением президентских выборов, в центре Киева, где в это время много полиции.
По факту причинения телесных повреждений начато расследование.
Напомним, в пятницу Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 россиянина в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине. При этом Киев отказался пускать на Украину наблюдателей из России: 7 февраля Верховная рада приняла соответствующий закон.
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Комментарии
Украина , В мире , ОБСЕ , МВД , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС , Франция
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