Зеленский может предать Украину, заявила Савченко

Политик оценила тройку лидеров рейтинга кандидатов в президенты Украины и предположила, что гражданам страны могут "подсунуть свинью".

Так, по мнению Савченко, у Зеленского легко получается "заводить публику", мобилизовать свой электорат и направить его на избирательные участки. Однако, по словам депутата, шоумен в случае победы может пойти на предательство и "сдать интересы в пользу Юлии Тимошенко ".

Действующий глава государства Петр Порошенко , в свою очередь, выглядит нервозным, считает Савченко. Она выразила уверенность, что в случае победы Порошенко продолжит войну и может вновь ввести военное положение.

С другой стороны, отмечает Савченко, Тимошенко держится спокойно, в отличие от нынешнего президента. По мнению парламентария, лидер партии "Батькивщина" выглядит "спокойной, как сама смерть" и держит образ "благочестивой бабушки нации". Тем не менее, подчеркнула депутат, Тимошенко может принести "холодную и циничную смерть" украинской нации.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была Тимошенко, однако в январе Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг Порошенко, по данным некоторых опросов, составляет около 20 процентов.