«Обязательно верну Крым»: Порошенко прошел точку невозврата

«Политико-дипломатическим путем» Петр Порошенко намерен вернуть Крым и Донбасс под власть Украины. Такое предвыборное обещание украинский глава дал во время встречи с избирателями в Киеве. По словам Порошенко, в случае переизбрания его администрация «сделает решительные шаги» для «возврата» Крыма. Пока Порошенко выступал, перед сценой произошли столкновения его сторонников и противников.

Мирным путем вернуть Крым и Донбасс под власть Украины пообещал президент Петр Порошенко во время встречи с избирателями в Киеве. О ходе митинга и предвыборных обещаниях украинского главы сообщил телеканал NewsOne.

«Донбасс и Крым вернутся в Украину! <…> После выборов мы сделаем решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма политико-дипломатическим путем», — заявил Порошенко собравшимся.

Он также заявил, что «дорога к миру» лежит для Украины через программу усиления Вооруженных сил.

«Свою первую президентскую каденцию сейчас уже страшно вспомнить. Следующую каденцию начну с обновления военной ракетной программы», — отметил президент Украины.

Новые украинские ракеты, по словам Порошенко, смогут лететь дальше и «будут сдерживать врага, сделав уязвимой его [российскую] территорию». Он добавил, что «ставка этих выборов — сохранить реальную независимость от России», а этой весной «будет пройдена точка невозврата».

На митинге также произошли столкновения между сторонниками и противниками Петра Порошенко. Некие «молодые парни с жовто-блакитными ленточками» окружили группу людей, державших плакаты с антипорошенковскими лозунгами. На плакатах было написано «Где отрубленные руки?» и «Скажем „нет“ Порошенко». Кроме того, группа несогласных поносила Порошенко и требовала его отставки.

Встреча президента Украины с избирателями в Киеве проходила при экстраординарных мерах безопасности. На митинг пришли несколько тысяч человек, их охраняли большие полицейские силы, а также отряды Нацгвардии, кинологи с собаками и конные полицейские патрули.

Действующий президент Украины Петр Порошенко в своей предвыборной программе обращается к триаде: «армия — вера — язык». Эта программа подразумевает закрепление курса Украины на вступление в НАТО, что, по версии президента, должно обеспечить гарантию безопасности в будущем. Конфликт на юго-востоке Украины при этом остается в замороженном состоянии, поскольку позиция стремления в НАТО не предполагает диалога и попыток найти компромисс с ДНР и ЛНР.

В конце января в своем обращении к нации, приуроченном ко дню Соборности Украины

Порошенко рассказал о своей «ежедневной работе по возвращению Крыма» и заверил, что Киев всегда помнит об украинцах, которые в настоящее время живут на российском полуострове.

По словам Порошенко, украинские власти каждый день работают для того, чтобы «приблизить день вашего освобождения от враждебного ига». Также украинский лидер снова сказал, что «Москва аннексировала Крым», чтобы заставить Украину отказаться от «избранного пути», а именно — от вступления в НАТО и Евросоюз.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. Центризбирком Украины зарегистрировал 44 претендента. Этот показатель почти двукратно превышает рекорд 2004 года — тогда в предвыборной гонке приняли участие 24 кандидата. Всего документы подал 91 человек, чего также не происходило с момента обретения Украиной независимости в 1991 году.

Крым вошел в состав России на правах субъекта федерации в марте 2014 года, после общенародного референдума, в котором «за» вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей полуострова.

В Киеве регулярно обвиняют Россию во «вторжении» на Украину, но доказательств причастности Москвы к боевым действиям в Донбассе предоставлено так и не было. В то же время Россия подчеркивает, что не является стороной внутреннего украинского конфликта, и не оказывает ополченцам ДНР и ЛНР материальной, технической и финансовой помощи. Кроме того,

Кремль неоднократно обращал внимание стран Запада на нежелание Киева выполнять свою часть Минских соглашений, в которых прописаны механизмы урегулирования военного конфликта в Донбассе.

За два дня до этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что стало прологом к присоединению полуострова к России, передает НСН.

По его словам, почва для этих событий была подготовлена почти 30 лет назад. Тогда на референдуме 20 января 1991 года местные жители проголосовали за восстановление Крымской автономии в составе обновленного Советского Союза.

«По сути, это был «пролог» к Крымской весне. Мы начали свой путь в Россию, который завершился в марте 2014 года», — отметил Аксенов.

Он подчеркнул, что в 1991 году мнение людей не было услышано и крымчане жили в условиях оторванности от России.