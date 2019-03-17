Порошенко анонсировал решительные шаги в Крыму и Донбассе

Порошенко пообещал «сделать шаги» для возвращения Крыма и Донбасса

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с избирателями в Киеве заявил, что украинские власти после выборов «сделают решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма ».

Об этом информирует Интерфакс

«Донбасс и, слышите, Крым вернутся в Украину! После выборов мы сделаем решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма политико-дипломатическим путем», — сказал он.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук назвал Донбасс «другой страной».

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на полуострове намерены создать рабочую группу, чтобы подсчитать экономический ущерб, который был нанесён Крыму за время нахождения в составе Украины. Также на полуострове намерены подготовить иски к украинским властям.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.