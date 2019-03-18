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Возможную замену Зеленскому нашел «Квартал 95» 

Газета.Ru + ещё 1 28 минут назад
Фото: Reuters
Студия "95 Квартал" приняла в свой актерский состав участника юмористического шоу "Лига смеха" Владимира Мартынца, сообщает "Обозреватель".
Уточняется, что актер принял участие в новом выпуске "Вечернего квартала".
"Встречайте нового жителя "Квартала", — объявили актеры студии.
В студии не пояснили, станет ли Мартынец их актером на постоянной основе, или появится лишь в некоторых выпусках.
Отмечается, что он может стать заменой Владимиру Зеленскому, участвующему в президентской гонке.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский принял участие в записи совместного номера с певицей Maruv.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский
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