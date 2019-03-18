Возможную замену Зеленскому нашел «Квартал 95»

Студия "95 Квартал" приняла в свой актерский состав участника юмористического шоу "Лига смеха" Владимира Мартынца, сообщает "Обозреватель".

Уточняется, что актер принял участие в новом выпуске "Вечернего квартала".

"Встречайте нового жителя "Квартала", — объявили актеры студии.

В студии не пояснили, станет ли Мартынец их актером на постоянной основе, или появится лишь в некоторых выпусках.

Отмечается, что он может стать заменой Владимиру Зеленскому , участвующему в президентской гонке.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский принял участие в записи совместного номера с певицей Maruv.