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В ВСУ погибших солдат объявляют дезертирами, сообщили в ЛНР 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В подразделениях ВСУ в Донбассе запрещаются любые разговоры о боевых и небоевых потерях среди личного состава из-за возможных утечек информации об этом вышестоящему начальству, а погибших солдат зачастую объявляют дезертирами. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
В частности, он подчеркнул, что в 54-й бригаде ВСУ уже на протяжении долгого времени скрывают от вышестоящего командования происшествия с участием украинских солдат.
"Руководствуясь личными интересами в попытках избежать ответственности, командование бригады не передает в вышестоящий штаб ООС информацию о реальном положении дел с личным составом. В расположении бригады запрещены любые разговоры, как о боевых, так и небоевых потерях, а также случаях дезертирства и преступлениях военнослужащих", — сказал Марочко, добавив, что за нарушение данного приказа в бригаде установлена система штрафов.
Кроме того, он подчеркнул, что тела погибших украинских солдат вывозятся в темное время суток и за территорией части передаются людям в военной форме без опознавательных знаков, при этом впоследствии многих погибших объявляют дезертирами.
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