Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опрос NewsOne показал отношение украинцев к русским 

Р-Спорт + ещё 1 46 минут назад
Фото: Reuters
Подавляющее большинство украинцев положительно относятся к русским, свидетельствуют данные опроса NewsOne.
Результаты исследования показали в эфире одной из программ телеканала. Под конец эфира в опросе приняли участие 21552 человека.
Украинским телезрителям задали вопрос: "Как вы относитесь к русским?". В результате 98 процентов опрошенных ответили "позитивно", и лишь два процента респондентов заявили о негативном отношении.
Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) выявил, что 29,9 процента граждан Украины поддерживают изучение в школах русского языка в том же объеме, что и украинского, а 7,8 процента считают, что изучать русский язык не стоит изучать вообще. КМИС проводил похожий соцопрос 20 лет назад. Тогда за одинаковое количество часов русского и украинского языка в школах выступили 46 процентов граждан страны.
Р-Спорт: последние новости
Порошенко заявил о "триедином ударе" по России Порошенко уволил главу Полтавской обладминистрации Украинский пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность
Украина , В мире , Общество , Социология
Читайте также
Видео
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Порошенко поведал о «триедином ударе» по России
Украина Политика
Убивший 49 человек новозеландский стрелок хотел больше крови
В мире Происшествия
«Лицемерие и цинизм»: Россия отомстит Европе
Политика В мире
«Фу, животные!»: Киркоров и Басков взбесили россиян
Шоу-бизнес
Порошенко наступает на пятки Зеленскому
Украина В мире
Менеджер Началовой сообщила о последствиях операции
Шоу-бизнес
В Крыму развернули самый большой российский флаг
Общество
Доктор вынес свой вердикт тяжелобольной Началовой
Шоу-бизнес
Обнародован отчет о смерти Лесина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение