Опрос NewsOne показал отношение украинцев к русским

Подавляющее большинство украинцев положительно относятся к русским, свидетельствуют данные опроса NewsOne.

Результаты исследования показали в эфире одной из программ телеканала. Под конец эфира в опросе приняли участие 21552 человека.

Украинским телезрителям задали вопрос: "Как вы относитесь к русским?". В результате 98 процентов опрошенных ответили "позитивно", и лишь два процента респондентов заявили о негативном отношении.

Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) выявил, что 29,9 процента граждан Украины поддерживают изучение в школах русского языка в том же объеме, что и украинского, а 7,8 процента считают, что изучать русский язык не стоит изучать вообще. КМИС проводил похожий соцопрос 20 лет назад. Тогда за одинаковое количество часов русского и украинского языка в школах выступили 46 процентов граждан страны.