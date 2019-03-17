Климкин не считает катастрофой массовый отъезд украинцев

Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал вынужденный отъезд украинцев за границу в поисках работы «мегавызовом». Об этом он сообщил в интервью изданию Hromadske.

«Украинцы вынуждены оставлять Украину, чтобы работать за границей. Это не является катастрофой, но это мегавызов для Украины», — сказал министр иностранных дел.

Климкин считает, что таким соотечественникам надо давать двойное гражданство, чтобы «не терять тысячи и тысячи украинцев».

Ранее News.ru сообщал, что глава украинского МИД Павел Климкин считает, что Россия и Белоруссия якобы произошли от Украины. По его мнению, случилось это после отделения территорий от Киевской Руси, которую дипломат отождествляет с Украиной.