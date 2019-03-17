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Климкин не считает катастрофой массовый отъезд украинцев 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал вынужденный отъезд украинцев за границу в поисках работы «мегавызовом». Об этом он сообщил в интервью изданию Hromadske.
«Украинцы вынуждены оставлять Украину, чтобы работать за границей. Это не является катастрофой, но это мегавызов для Украины», — сказал министр иностранных дел.
Климкин считает, что таким соотечественникам надо давать двойное гражданство, чтобы «не терять тысячи и тысячи украинцев».
Ранее News.ru сообщал, что глава украинского МИД Павел Климкин считает, что Россия и Белоруссия якобы произошли от Украины. По его мнению, случилось это после отделения территорий от Киевской Руси, которую дипломат отождествляет с Украиной.
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