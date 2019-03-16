Митинг «Нацкорпуса»: Националисты пригрозили Порошенко тюрьмой и атаковали его администрацию

«Национальный корпус» продолжает открытое противостояние с президентом Порошенко. Всю неделю они ездили по Украине за президентом и мешали ему проводить предвыборные митинги — в Черкассах, Житомире, Чернигове и Луцке.

Первую акцию националисты провели ровно семь дней назад, 9 марта, и обещали прийти вновь, если президент не выполнит их требований.

Обещание в «Нацкорпусе» сдержали: снова пришли на Майдан с требованиями посадить за решетку уже бывшего заместителя председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), человека из ближнего окружения Порошенко Олега Гладковского. Раньше он носил фамилию Свинарчук — отсюда плакаты «Свинарчуков Порошенко — за решетку».

Напомним, в конце февраля 2019 года стало известно, что Олег Гладковский вместе с сыном Игорем замешаны в коррупционном скандале с грабежом в оборонной сфере страны. А Порошенко, уверены националисты, покрывает «воровство на крови».

В этот раз митинговал «Нацкорпус» без партийной символики, чтобы привлечь максимум людей на акцию против Гладковских и президента.

«Посади его сегодня, или завтра сядешь сам»

Еще в ночь с пятницы на субботу в Киеве перекрыли правительственный квартал, у въезжающих и выезжающих проверяли документы. А на подступах к городу тщательно проверяли автомобили и особенно микроавтобусы: видимо, чтобы не пропустить едущих на митинг националистов.

Примерно к полудню на Майдане независимости растянули огромный баннер «Свинарчуков Порошенко — за решетку!». Собрались около 10 тысяч человек. Много молодежи 18-25 лет в форме «Нацкорпуса». Они скандировали «Где отрубленные руки?» (ранее Порошенко обещал «рубить руки» за разворовывание армии) и «В тюрьму!».

Украинский диссидент, националист Степан Хмара потребовали отставки Порошенко.

«Он мошенник, злодей и грабитель», — заявил Хмара, добавив, что «после 31 марта нужно взять под контроль аэропорты, вокзалы, потому что после того, как Порошенко уйдет с поста — захочет сбежать, в его необходимо обязательно судить».

Лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий со сцены обратился к собравшимся.

«Нам порохоботы говорят, что наша акция неуместна. Так для того, чтоб ее не было, Порошенко должен посадить всех виновных. Посади его сегодня или завтра сядешь сам», — пообещал Билецкий.

Атака свиньями

После речей со сцены колонна националистов двинулась к администрации президента. В толпе несли манекен с «отрубленными руками» и пакетом, залитым «кровью». В пакете, по задумке организаторов акции, «голова» Олега Гладковского.

В это время силовики намертво заблокировали проход к администрации президента. Митингующие принесли к зданию огромную рогатку, включили мелодию и игры Angry Birds. Раздали мягкие игрушки — поросят, которыми начали стрелять в сторону АП.

Часть игрушек попала в охранявших правительственный квартал милиционеров.

Около 14:30 националисты начали расходиться. Но руководства «Нацкорпуса» пообещало новую, более жесткую, акцию в следующую субботу. По задумке националистов, через неделю должны собрать втрое больше людей, а к митингам якобы готов примкнуть ряд общественных организаций.