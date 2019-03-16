Беглый депутат Рады рассказал о психических проблемах Порошенко

Онищенко заявил, что цель Порошенко заключается в том, чтобы стать богатейшим на Украине, выгнать всех других олигархов и самостоятельно контролировать народ.

"Он больной человек. Просто зарабатывает деньги, ничем не наслаждается. Он болен, у него сахарный диабет, все время в нервном состоянии. Всегда любит бабки, вот ему "бабки, бабки, бабки". Я не знаю, что он с ними делает. Думаю, что он приходит, раскладывает вот эти доллары, начинает с ними разговаривать, общаться, гладить — такой "маньяк", — сказал Онищенко.

Он также добавил, что нынешний президент специально пытается обанкротить все предприятия на Украине, чтобы потом через подставные фирмы выкупить за выведенные на офшорные счета деньги.

Кроме того, Онищенко считает, что возможная победа Порошенко на предстоящих выборах на Украине все равно не позволит ему сохранить власть и избежать импичмента. По его словам, в таком случае, Порошенко продержится на посту до парламентских выборов, намеченных на осень 2019 года.

"Я не вижу сегодня хоть одну партию, которая с Петром Алексеевичем будет союзничать. Его все ненавидят. Давайте считать: Зеленский, Тимошенко дальше идет Гриценко, Бойко. То есть, они наберут порядка 80 процентов против десяти Порошенко. И что ему делать дальше? Вы же понимаете, как только эта коалиция соберётся, первое решение, что они сделают — проголосуют за импичмент и посадят его на второй день", — заключил Онищенко.

Он также отметил, что у президента Украины не получится решить этот вопрос силовым методом, поскольку тогда в стране разразится гражданская война, и "ему это точно никто не простит".