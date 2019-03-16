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На Украине предложили взыскать с России деньги за «земли Юрия Долгорукого» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала NewsOne прокомментировал слова спикера Госдумы России Вячеслава Володина, предложившего подсчитать убытки от пребывания Крыма в составе Украины.
По мнению Пискуна, Украине "необходимо взыскать с России ренту за использование земель Киевской Руси за 300-летний период".
"Взыскать с Российской Федерации средства за ренту украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем, который основал Московию, и они теперь используют наш Новгород и наши земли. Они используют земли Киевской Руси и за это не платят никакую ренту. Посчитать за 300 лет, взыскать и взять их в рабство, если они не смогут заплатить", — сказал экс-генпрокурор.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины. Депутат поручил профильным комитетам нижней палаты российского парламента "изучить этот вопрос, проанализировать, просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет той разрушительной политики Украины, которая там насаждалась, сколько потерял народ" и проверить случаи нарушения прав жителей полуострова.
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Комментарии26
Украина , В мире , Святослав Пискун , Вячеслав Володин , Госдума , Республика Крым
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