На Украине предложили взыскать с России деньги за «земли Юрия Долгорукого»

По мнению Пискуна, Украине "необходимо взыскать с России ренту за использование земель Киевской Руси за 300-летний период".

"Взыскать с Российской Федерации средства за ренту украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем, который основал Московию, и они теперь используют наш Новгород и наши земли. Они используют земли Киевской Руси и за это не платят никакую ренту. Посчитать за 300 лет, взыскать и взять их в рабство, если они не смогут заплатить", — сказал экс-генпрокурор.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины. Депутат поручил профильным комитетам нижней палаты российского парламента "изучить этот вопрос, проанализировать, просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет той разрушительной политики Украины, которая там насаждалась, сколько потерял народ" и проверить случаи нарушения прав жителей полуострова.