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Кандидат в президенты Украины заявил о необходимости «рубить руки» коррупционерам 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, что победить коррупцию в стране можно будет лишь тогда, когда глава страны будет «рубить руки своему окружению», если оно будет даже лишь заподозрено во взяточничестве.
Об этом он сказал в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».
Видео с соответствующим заявлением он опубликовал на своей странице в Facebook.
«У нас более 170 тыс. тех, кто должен заниматься экономикой и борьбой с коррупцией, а результата нет. Почему? Потому что нет воли самого верха. Побороть это можно только перезагрузив. Будет президент нетерпим к коррупции, будет президент ставить такие задачи, будет президент рубить руки своему окружению там, где малейшим образом кого-то заподозрили, тогда и будет реальная борьба с коррупцией», — отметил он.
Ранее кандидат в президенты Украины лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила руководство Генпрокуратуры страны и СБУ в покрывательстве коррупции в оборонном секторе.
Украинский политолог Олег Соскин рассказал в беседе с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.
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Комментарии
Украина , В мире , Александр Вилкул , Юлия Тимошенко , СБУ
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