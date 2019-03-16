Кандидат в президенты Украины заявил о необходимости «рубить руки» коррупционерам

Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, что победить коррупцию в стране можно будет лишь тогда, когда глава страны будет «рубить руки своему окружению», если оно будет даже лишь заподозрено во взяточничестве.

Об этом он сказал в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».

Видео с соответствующим заявлением он опубликовал на своей странице в Facebook

«У нас более 170 тыс. тех, кто должен заниматься экономикой и борьбой с коррупцией, а результата нет. Почему? Потому что нет воли самого верха. Побороть это можно только перезагрузив. Будет президент нетерпим к коррупции, будет президент ставить такие задачи, будет президент рубить руки своему окружению там, где малейшим образом кого-то заподозрили, тогда и будет реальная борьба с коррупцией», — отметил он.

Ранее кандидат в президенты Украины лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила руководство Генпрокуратуры страны и СБУ в покрывательстве коррупции в оборонном секторе.

Украинский политолог Олег Соскин рассказал в беседе с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.