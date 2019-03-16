Украинский пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность

Президент Украины Петр Порошенко вступил в словесную перепалку с одним из жителей страны во время предвыборной поездки в Закарпатье, передают местные СМИ.

Отмечается, что один мужчина обратился к Порошенко со словами: "Петр Алексеевич, спасибо за бедность!", после чего глава государства в резком тоне "поправил" местного жителя.

"Не за бедность, а за борьбу с бедностью. Если вы пенсионер, то совесть надо иметь", — возразил президент.

Однако его оппонент добавил, что Порошенко довел народ до бедности, и еще раз поблагодарил его за это. Затем одна из собравшихся на митинге женщин в грубой форме потребовала уважения к президенту.

В понедельник Порошенко на предвыборной акции в Житомире обругал радикалов из партии "Национальный корпус" (создан на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждены уголовные дела), попытавшихся сорвать его митинг. Во время его выступления радикалы скандировали «Позор!», «Фу!» и «Брехло!».