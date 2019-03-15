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Порошенко отреагировал на принятые против России санкции США, Канады и ЕС 

Рамблер 35 минут назад
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США, Евросоюз и Канаду за санкции в отношении России.
МИД Британии назвал новые санкции Запада «сигналом России»
«Мощный и единый трансатлантический удар по российским планам оккупировать Азовское море и Керченский пролив. Вашингтон и Оттава синхронно с Брюсселем огласили о введении Азовского пакета санкций», — написал Порошенко в Facebook.
Украинский президент поблагодарил «за поддержку и четкую позицию в преддверии пятилетия оккупации Крыма».
По словам Порошенко, «украинско-трансатлантический фронт, как никогда единый и сильный», защищает основополагающие принципы международного права, а в особенности неприкосновенность границ Украины.
Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении восьми россиян, которые, по мнению европейских политиков, несут ответственность за инцидент в Керченском проливе, произошедший в ноябре 2018 года. Позже санкции в отношении России расширили США, а Канада представила свой санкционный список, куда вошли 114 россиян и 15 компаний из РФ.
Комментарии19
Украина , В мире
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