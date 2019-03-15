Порошенко оговорился и поддержал врагов Украины

Президент Украины Петр Порошенко оговорился во время выступления в Закарпатье и "поддержал" врагов страны, пишет Strana.ua.

Как отмечает портал, отдельное внимание в своей предвыборной речи украинский лидер уделил военнослужащим и их роли в защите государства.

"Благодарю всех добровольцев, волонтеров, военных — всех, кто защитил врага и ваш прекрасный край и всю Украину", — заявил Порошенко.

При этом президент отметил, что считает врагами государства Россию и бедность.

В феврале Порошенко допустил аналогичную оговорку. Тогда, выступая на митинге в городе Жолква, политик пообещал "дать отпор украинскому агрессору". Годом ранее Порошенко заявил, что землю в Крыму и Донбассе топчет "сапог украинского оккупанта", а также рассказал о "подлости украинского режима". Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко убежден, что Порошенко допускает "оговорки по Фрейду" и время от времени случайно говорит то, что действительно думает.