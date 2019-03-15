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Порошенко оговорился и поддержал врагов Украины 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко оговорился во время выступления в Закарпатье и "поддержал" врагов страны, пишет Strana.ua.
Как отмечает портал, отдельное внимание в своей предвыборной речи украинский лидер уделил военнослужащим и их роли в защите государства.
"Благодарю всех добровольцев, волонтеров, военных — всех, кто защитил врага и ваш прекрасный край и всю Украину", — заявил Порошенко.
При этом президент отметил, что считает врагами государства Россию и бедность.
В феврале Порошенко допустил аналогичную оговорку. Тогда, выступая на митинге в городе Жолква, политик пообещал "дать отпор украинскому агрессору". Годом ранее Порошенко заявил, что землю в Крыму и Донбассе топчет "сапог украинского оккупанта", а также рассказал о "подлости украинского режима". Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко убежден, что Порошенко допускает "оговорки по Фрейду" и время от времени случайно говорит то, что действительно думает.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост президента претендуют рекордное за всю историю число кандидатов — 44. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 14 процентов.
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Украина , Видео , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Вадим Колесниченко
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