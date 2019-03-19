Владимир Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине

Абсолютным лидером среди кандидатов на пост президента Украины стал шоумен, лидер студии «Квартал-95» Владимир Зеленский — передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию «Передовые правовые инициативы».

Впрочем, сам Порошенко — судя по последним заявлениям — надеется выиграть президентскую гонку. Так, накануне он пообещал сразу после выборов отобрать Крым России , явно имея в виду, что намерен это сделать в качестве главы государства.

«Украина ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов», — заявил Порошенко.

Президент России Владимир Путин также указал, что в Москве вызывают неприятное удивление решения и заявления нынешних украинских властей.

«То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з'їхав, чи шо?» С ума сошел?» — признался Путин.

В свою очередь, Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах она заключит новый договор с Международным валютным фондом . По ее словам, новая программа сотрудничества исключит возможность повышения цен на газ.

«С МВФ я работала не один раз… И я убеждена, что мы будем работать нормально, гармонично и на благо Украины…», — отметила экс-премьер Украины.

За день до этого в общественном проекте «Карусель-2019» заявили, что им удалось раскрыть мошенническую схему по скупке голосов Петра Порошенко.

В материалах указывалось, что Порошенко поделил государство между двумя организаторами — первым замглавы администрации президента Виталием Ковальчуком и народным депутатом Сергеем Березенко.

Они занимаются координацией скупки голосов и страхуют друг друга на случай, если против одной из сторон начнутся атаки. После публикации расследования сайт организации перестал функционировать, однако издание успело сохранить материал.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили также обвинил действующую власть Украины в воровстве и заявил, что приедет, чтобы помочь народу страны отстоять награбленное.

«Вы не хотите, чтобы вам мешали воровать, вы уже довели Украину до состояния самой бедной страны в Европе, может хватит кормить людей вашими сказками и пора начать паковать чемоданы?», — написал он в фейсбуке, обращаясь к окружению Порошенко.

Он также призвал украинцев «не дать хозяину» нынешних украинских властей «вывезти награбленное и вернуть все, что украдено».

Стоит отметить, что накануне выборов разворачивается противостояние также между Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым . Министр в передаче «Свобода слова» на YouTube-канале ICTV заявил, что в скоро в стране появится новый президент.

«Мы находимся в конце политического цикла. Так или иначе, когда закончится этот политический цикл, у нас будет и новый президент, и новое правительство. И я здесь абсолютно спокоен», — сказал глава ведомства.

Он также пообещал, что его ведомство будет тщательно следить за тем, чтобы выборы прошли без нарушений и фальсификаций «независимо от кандидата в президенты: провластного или от оппозиции».

Впрочем, силовик не ограничивается лишь намеками в публичном пространстве. Он, например, обвинил штаб Порошенко в подкупе избирателей. Правоохранитель сообщил, что команда президента использует административный ресурс и средства бюджетной программы.

Дмитрий Медведев рассказал о готовности российских властей к диалогу с новым руководством Украины.

По словам главы кабмина, Москва будет уважать выбор граждан Украины.

«В любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством», — подчеркнул премьер.

Он добавил, что украинские власти сами должны быть заинтересованы в диалоге с Россией.