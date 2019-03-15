Новый скандал: Украину накажут за отказ от «Евровидения»?

Украине грозит штраф за отказ от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». По словам официального представителя EBU, решение будет приниматься уже после события и по итогам совместного обсуждения с референтной группой. Он также выразил надежду, что в Тель-Авиве соберутся представители всех стран-участниц вокального состязания.

Украине грозит штраф за отказ от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Об этом сообщил официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВU) Дэвид Гудман. Он подчеркнул, что вопрос о возможных санкциях в отношении страны будет рассмотрен уже по завершении вокального состязания.

«ЕВU и «Кан» [Израильский телеканал, отвечающий за проведение конкурса — прим.] сосредоточили внимание на том, чтобы сделать песенный конкурс «Евровидение» этого года действительно зрелищным событием. — цитирует Гудмана ТАСС. — Какое-либо дальнейшее решение, касающееся ухода Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), будет принято после события».

Официальный представитель «Евровидения» также отметил, что решение будет приниматься по итогам совместного обсуждения с референтной группой. При этом Гудман выразил надежду, что в мае в Тель-Авиве соберутся представители всех стран-участниц конкурса.

«Тем временем, мы ожидаем, что будем приветствовать в мае в Тель-Авиве все участвующие страны», — заключил он.

В конце февраля Украина отказалась принимать участие в грядущем «Евровидении». Уточнялось, что причиной тому стала излишняя политизация конкурса.

«Национальный отбор 2019 года обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии на Украине: к связям артистов с шоу-бизнесом на территории России, которые и на пятом году конфликта все еще остаются очень тесными, — говорилось в заявлении НОТУ. — Для части общества этот факт приемлем, у остальной части он вызывает возмущение и неприятие».

Тогда член правления НОТУ Александра Кольцова не исключила, что представители конкурса наложат на украинскую сторону штрафные санкции, объяснив это «жестким контрактом».

«Мы должны были бы отменить участие в «Евровидении» и заплатить штраф, обсуждение которого еще впереди», — передает ее слова РИА «Новости».

Кольцова также рассказала, что организаторы вряд ли пойдут Украине на уступки. При этом она подчеркнула, что Киев все-таки попытается избежать штрафа или снизить стоимость прав на показ конкурса в эфире национального телевидения.

«У нас большие долги перед вещательным союзом, и им [организаторам], наверное, тоже очень тяжело входить в наше положение», — добавила Кольцова.

Напомним, причиной резонансной ситуации стал отказ сразу четырех исполнителей представлять Украину на вокальном состязании в Израиле. Первой свою кандидатуру сняла победительница нацотбора — певица Maruv (Анна Корсун), которая назвала условия участия в шоу «кабальными». Конфликт интересов возник на почве того, что исполнительница часто гастролирует по России, о чем публично сама заявляла. Еще после полуфинала отбора на «Евровидение» многие на Украине поставили под сомнение ее право представлять страну.

Следом за Maruv от участия в конкурсе отказались остальные участники нацотбора. Так, группа Freedom Jazz объяснила свое решение тем, что находится на стадии подписания контракта с «европейским промоутером».

В сложившейся ситуации украинский певец Андрей Данилко , наиболее известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, выразил готовность выдвинуть свою кандидатуру. В 2007 году артист принес своей стране почетное второе место на конкурсе, исполнив песню «Dancing Lasha Tumbai».

«Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!» — заявил он.