Новый скандал: Украину накажут за отказ от «Евровидения»? 

Украине грозит штраф за отказ от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Об этом сообщил официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВU) Дэвид Гудман. Он подчеркнул, что вопрос о возможных санкциях в отношении страны будет рассмотрен уже по завершении вокального состязания.

Официальный представитель «Евровидения» также отметил, что решение будет приниматься по итогам совместного обсуждения с референтной группой. При этом Гудман выразил надежду, что в мае в Тель-Авиве соберутся представители всех стран-участниц конкурса.

В конце февраля Украина отказалась принимать участие в грядущем «Евровидении». Уточнялось, что причиной тому стала излишняя политизация конкурса.

Кольцова также рассказала, что организаторы вряд ли пойдут Украине на уступки. При этом она подчеркнула, что Киев все-таки попытается избежать штрафа или снизить стоимость прав на показ конкурса в эфире национального телевидения.

Напомним, причиной резонансной ситуации стал отказ сразу четырех исполнителей представлять Украину на вокальном состязании в Израиле. Первой свою кандидатуру сняла победительница нацотбора — певица Maruv (Анна Корсун), которая назвала условия участия в шоу «кабальными». Конфликт интересов возник на почве того, что исполнительница часто гастролирует по России, о чем публично сама заявляла. Еще после полуфинала отбора на «Евровидение» многие на Украине поставили под сомнение ее право представлять страну.

Следом за Maruv от участия в конкурсе отказались остальные участники нацотбора. Так, группа Freedom Jazz объяснила свое решение тем, что находится на стадии подписания контракта с «европейским промоутером».

Финал «Евровидения» пройдет с 14 по 18 мая в Израиле. Россию на конкурсе будет представлять певец Сергей Лазарев с песней «Крик». В 2016 году он уже участвовал в вокальном состязании в Стокгольме с композицией «You Are the Only One», где оказался в двух шагах от победы. Тогда артист занял третье место (и первое — по результатам зрительского голосования), уступив победу украинской представительнице Джамале.