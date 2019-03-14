Торпеда Саакашвили: Экс-президент Грузии атакует Порошенко и уже купил билет на Украину

«У меня есть электронный билет на 1 апреля этого года. Из Варшавы я лечу в Киев, в 14.05 я планирую приземлиться в Борисполе. Этот билет я взял, потому что уверен: Порошенко не пройдет во второй тур и я более чем уверен, что после этого ни один пограничник не выполнит приказ не пускать меня в Украину», — отметил Саакашвили.

Нужно подчеркнуть, что днем ранее до запланированного скандальным политиком прилета пройдет первый тур президентских выборов. Правда, в Государственной пограничной службе Украины уже заявили, что пропускать Саакашвили в Украину не собираются — «ни сейчас, ни 1 апреля».

«Данное лицо не является гражданином Украины, и нет оснований для его въезда в Украину до 2021 года», — сообщил официальный представитель Госпогранслужбы Олег Слободян.

Саакашвили на Украине: Одесский период…

Бывший президент Грузии прибыл на Украину в декабре 2013 года, принимая активное участие в митингах «Евромайдана» в Киеве. В феврале 2014 года поддержал государственный переворот и новую власть страны.

13 февраля 2015 года Саакашвили был назначен внештатным советником президента Украины и главой Совещательного международного совета реформ. В мае того же года указом президента Украины Петра Порошенко Саакашвили было предоставлено украинское гражданство, и он получил назначение на должность главы Одесской облгосадминистрации.

Свою деятельность он начал шумно и ярко: были и разрушения бульдозером незаконных строений на пляжах Одессы, и попытка бороться с коррупцией на таможне. Пытался он добиться ремонта трассы Одесса — Рени, которая была весьма в плачевном состоянии.

При этом Саакашвили находился в постоянном конфликте с мэром Одессы Геннадием Трухановым, называя того «бандитом», да и в целом с представителями политической элиты страны. С сентября 2015 года неоднократно обвинял в коррупции Кабинет министров Украины во главе с Арсением Яценюком

Яценюк и «Народный фронт», по мнению Саакашвили, блокировали работу министра экономразвития Айвараса Абромавичюса, а «серый кардинал» администрации президента Игорь Кононенко был задействован в теневых схемах, связанных с Одесским припортовым заводом.

…Критик Порошенко…

7 ноября 2016 года Саакашвили объявил о своей отставке с поста главы администрации Одесской области — из-за причастности Порошенко к коррупционным схемам. Комментируя свой уход, экс— губернатор обнародовал намерение создать новую политическую силу «для свержения нынешней политической элиты».

С этого момента Саакашвили стал открытым врагом действующего президента, хотя ранее их отношения можно было охарактеризовать как дружественные. В том же месяце Саакашвили создал и возглавил общественную организацию «Движение новых сил», которое в феврале следующего года преобразовано в партию. Политик тесно взаимодействовал с депутатами-«еврооптимистами», активистами и «американским лобби» на Украине, которые специализировались на антикоррупционной тематике: Мустафой Найемом Сергеем Лещенко , Светланой Залищук, Егором Фирсовым, Виталием Шабуниным, Егором Соболевым, Василием Гацько.

В декабре 2016-го Саакашвили вступил в конфликт с министром внутренних дел Арсеном Аваковым на заседании Национального совета реформ в администрации президента. Во время словесной перепалки Аваков бросил в оппонента стаканом с водой, звучали взаимные обвинения в коррупции.

А в мае 2017 года вокруг экс-президента Грузии разгорелся новый скандал: тогда он оскорбил министра юстиции Украины Павла Петренко , назвав того «ублюдком и мерзавцем».

…и «организатор госпереворота»

Администрации президента бурная деятельность Саакашвили пришлась не по нраву, поэтому от него решили избавиться. В июле 2017 года Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. Сам политик в этот момент находился за границей.

Не имея возможности вернуться на Украину на законных основаниях, 10 сентября 2017 года Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу нелегально. Вместе со своими соратниками он прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» (Львовская область) на границе с Польшей, откуда направился во Львов, а затем в Киев.

Позднее районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал его на 3,4 тыс. гривен (8,29 тыс. руб.). Находясь в стране незаконно основаниях, Саакашвили с октября 2017 года стал одним из организаторов бессрочной акции протеста возле здания Верховной рады , прозванной в СМИ «МихоМайдан».

Митингующие требовали создания антикоррупционного суда и отставки президента, в свою очередь власти в лице руководителя ГПУ Луценко обвиняли собравшихся в подготовке госпереворота.

3 декабря в центре Киева состоялась акция протеста «Марш за импичмент», на которой соратники Саакашвили требовали ухода Порошенко с поста и принятия закона об импичменте. 5 декабря 2017 года Саакашвили был задержан сотрудниками СБУ по обвинению в сотрудничестве с преступными группами и организации митингов, а также якобы получении из России около $500 тыс. на финансирование акций протеста с целью свержения власти в стране.

Задержание было курьезным: политик убежал от силовиков на крышу, однако те его нашли и силой вывели на улицу. В свою очередь сторонники политика, окружив автомобиль, куда усадили Саакашвили, добились его освобождения. Спустя 2 дня Саакашвили задержали повторно, но Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство обвинения о домашнем аресте. Позже политика все-таки поместили под частичный домашний арест.

Улетел, но обещал вернуться

17 декабря 2017 года в Киеве прошел очередной марш за импичмент президента Украины, организованный партией Саакашвили. В ходе акции произошли столкновения ее участников с силами правопорядка.

Экс-губернатор Одесской области опубликовал в Facebook открытое письмо Порошенко, призывая того добровольно уйти в отставку. Последняя акция состоялась в столице 4 февраля 2018 года, после чего «МихоМайдан» был разогнан правоохранителями, а сам Саакашвили выдворен из страны.

12 февраля 2018 года сотрудники СБУ принудительно посадили его на самолет в Варшаву, вручив уведомление о запрете въезда в Украину на 3 года. После этого Саакашвили поселился в Амстердаме, где читал лекции в местных университетах, периодически продолжая напоминать о себе, критикуя украинскую власть и особенно Порошенко.

Насколько реально возвращение Саакашвили

Для чего скандальный политик хочет вернуться в Украину? Сейчас он и его политическая сила не обладают сколь-нибудь серьезным ресурсом и количеством сторонников. Рейтинг «Движения новых сил» далек от проходного в Верховную раду. В Украине за год отсутствия Саакашвили уже о нём забыли.

Скорее всего, попытка возвращения — напоминание о себе, психологическая атака на действующего президента. Ввиду коррупционного скандала вокруг «Укроборонпрома» позиции Порошенко серьезно пошатнулись, выход во второй тур выборов — под большим вопросом.

Нельзя исключить того, что Саакашвили действительно прилетит в аэропорт «Борисполь» и поднимет шумиху. Кроме того, неспроста он пытался выбить из-под ног Порошенко тезис о «защите территориальной целостности Украины», пытаясь подорвать и без того шаткие электоральные позиции главы государства.

«Когда происходили эти события {в Крыме в феврале-марте 2014 года}, у меня был разговор с Петром Порошенко. И он мне сказал такое: «Знаешь, Миш, …ты же смирился с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию? Точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма в Украине уже не будет. Но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО», — рассказал политик в интервью Гордону.

По мнению политолога Михаила Погребинского, инициатива Саакашвили — на руку врагам Порошенко, однако на деле экс-президент Грузии может на Украину и не прилететь.