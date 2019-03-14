Порошенко попал в неловкую ситуацию с женщиной

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Избирательница отказалась целоваться с Порошенко на митинге 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко попал в неловкую ситуацию во время предвыборной встречи с избирателями в Черниговской области.
На кадрах видно, как Порошенко приветствует публику рукопожатиями и объятиями. Кроме того, украинский лидер попытался поцеловать одну из стоящих рядом женщин. Избирательница оказалась не готова к такому повороту событий и отстранилась от политика.
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После этого украинский президент направился дальше, выкрикивая "спасибо".
Президентские выборы в стране назначены на 31 марта. За высший пост поборются 39 кандидатов.
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