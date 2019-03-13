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На Украине оценили потери порта Мариуполя от строительства Крымского моста 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В украинском министерстве «по вопросам временно оккупированных территорий» утверждают, что из-за строительства моста через Керченский пролив и ограничения прохода судов высотой более 33 метров Мариупольский порт якобы потерял 33% своего флота и до 140 тыс. тонн экспортной металлопродукции в месяц.
По словам Вадима Черныша, возглавляющего украинское министерство, максимальные мощности порта Мариуполя позволяют осуществлять перевалку груза до 21 млн тонн в год, однако после «агрессии России на востоке Украины» мощности порта якобы снизились почти втрое.
«В результате строительства Керченского моста Россия ограничила проход судов по высоте: отныне судна типа Panamax не могут проходить через канал», — приводятся слова Черныша на странице украинского министерства в соцсети Facebook.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Украина сильно преувеличивает свои страдания от Крымского моста.
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Украина , В мире , Деловая газета "Взгляд" , Мариуполь
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