Саакашвили посоветовал властям Украины «паковать чемоданы» 

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил власти Украины в воровстве и порекомендовал им «паковать чемоданы».
«Я понимаю, что вы не хотите, чтобы вам мешали воровать, но вы уже довели Украину до состояния самой бедной страны в Европе, может хватит кормить людей вашими сказками и пора начать паковать чемоданы?» — написал он в Facebook.
По словам Саакашвили, он намерен помогать народу Украины наверстать упущенное время.
Ранее Госпогранслужба Украины прокомментировала планы Саакашвили вернуться в страну.
Саакашвили заявил о намерении вернуться на Украину 1 апреля.
При этом он выразил уверенность, что ни один пограничник не захочет выполнять приказ президента Украины Петра Порошенко не пускать его в страну.