Саакашвили посоветовал властям Украины «паковать чемоданы»

«Я понимаю, что вы не хотите, чтобы вам мешали воровать, но вы уже довели Украину до состояния самой бедной страны в Европе, может хватит кормить людей вашими сказками и пора начать паковать чемоданы?» — написал он в Facebook.

По словам Саакашвили, он намерен помогать народу Украины наверстать упущенное время.

Ранее Госпогранслужба Украины прокомментировала планы Саакашвили вернуться в страну.

Саакашвили заявил о намерении вернуться на Украину 1 апреля.