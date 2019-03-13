Почему американцы боятся украинских выборов

Посольство США предупредило своих граждан, что в день выборов президента Украины (первый тур должен состояться 31 марта) им лучше находиться за пределами этой европейской страны

Если же по несчастной случайности они окажутся на территории, управляемой киевским режимом, то им целесообразно в день выборов сидеть дома, а уж если приспичило выйти на улицу, то стоит заранее проинформировать родственников и знакомых о планируемом маршруте, постоянно отслеживать сообщения посольства США, а также подчиняться всем требованиям местных правоохранителей. Думаю, что знакомое с украинской реальностью посольство США под термином «правоохранитель» имеет в виду любого человека в камуфляже, в иной форме или вообще без формы, но выдвигающего некие требования. И это правильно.

Официальная Америка, в лице своего посольства, откровенно боится ею же порождённого украинского монстра. Боится не банды радикалов, не потерявшего контакт с реальностью Порошенко и его клевретов, не жутковатую команду Тимошенко-Коломойского-Авакова-Зеленского (готовящуюся взять власть и в два счёта доказать украинскому населению незыблемость правила, согласно которому каждый следующий украинский руководитель бывает настолько хуже предыдущего, что ненавистного предшественника вскоре начинают вспоминать с умилением и нежностью) — а именно Украины в целом, в трогательном единении и борьбе составляющих её противоположностей.

Посольство не выделяет какую-либо социальную группу или политическую группировку, которой следует опасаться. Оно не отделяет власть от оппозиции, а радикалов от силовиков. Оно просто говорит американцам, что здесь опасно и близко подходить не надо, а если уж подошли, то руками лучше ничего не трогать и срочно позвать старших и опытных товарищей, чтобы помогли без существенного ущерба выпутаться из ситуации. Вообще, посольские рекомендации американским гражданам напоминают мне инструктаж, который проводит матёрый сапёр для новобранцев перед выходом на минное поле.

Характерно, что подобным же образом посольство вело себя три месяца назад, когда в Софийском соборе заседал так называемый объединительный съезд, на котором две раскольничьи церкви пытались слиться в третью, а гонцы Константинопольского патриарха имитировали каноничность спектакля, с тем чтобы потом выдать Порошенко столь желанный им томос об автокефалии неведомо чего от неведомо кого (УПЦ автокефалии от РПЦ не просила, а раскольники и так ни в какую церковную структуру не входили).

Так вот, уже тогда (15 декабря прошлого года) посольство США тоже советовало своим гражданам держаться подальше от «высокодуховного» собрания, хотя, казалось бы, собрались архиереи церквей, чей Бог есть любовь. Чего бояться? Но выясняется, что, с точки зрения американцев, даже христианство становится опасным и агрессивным, как только оно украинизируется и томосизируется. Американцам надо верить: Украина — их проект. Им виднее, чего от неё можно ждать.

Как же так вышло, что в декабре 2013 года, в разгар борьбы «восставшего народа» с «кровавым режимом» Януковича, на Украине проходили довыборы в Раду по пяти округам, в ходе которых оппозиция обвиняла власть в фальсификациях, а сотни Майдана даже пытались митинговать под ЦИК , посольство не боялось за граждан США и с рекомендациями держаться от Украины подальше не выступало? А сейчас, когда в стране победила «европейская демократия» и она стала частью «цивилизованного мира», каждое крупное общественно-политическое событие вызывает у американских дипломатов медвежью болезнь.

В США прекрасно знают, что в процессе сноса Януковича руководимый ими Майдан снёс и украинскую государственность. Все управленческие структуры, все силовые ведомства оказались дискредитированы, а их работа на долгое время парализована. Управленческий аппарат так и не был восстановлен. Наоборот, в нём одна за другой прошли несколько чисток (люстраций), в ходе которых с руководящих (а затем и с низших) должностей вымывались профессионалы, а на их место приходили дилетанты и маргиналы с Майдана, реализовавшие мечту о повышении своего социального статуса и умеющие только грабить. Затем украинское государство сбросило с себя социальную функцию и окончательно превратилось в огромную банду — раковую опухоль на теле общества.

Банда же отличается от самой страшной диктатуры тем, что диктатура живёт по правилам, подчиняется хозяину, не выходит за рамки разрешённого, в крайнем случае быстро исправляет ошибку. Подконтрольные американцам диктатуры стараются не связываться с гражданами США, даже если те ведут против них подрывную деятельность. Их просто передают ЦРУ или Госдепу , чтобы американцы сами с ними разобрались. И американцы разбираются.

Банда же практически не контролируется, и не только заморскими спонсорами, но и своими собственными атаманами. Сегодня им подчиняются, а завтра нет, сегодня их превозносят, а завтра поносят, а то и вперед ногами выносят. Американцы сталкивались с этим в Афганистане, Сомали, Сирии, Ливии, в других местах, где выращенные и выученные ими для собственных целей бандиты выходили из-под контроля и бросались на хозяина. Во всех перечисленных странах государственные структуры были предварительно уничтожены (формально гражданской войной, а на деле американцами). Никем не контролируемых бандитов и усмирять было некому, вот они и творили что хотели, не обращая внимания, американец ли им попался или гражданин какой-то иной страны, военный или гражданский.

В одних странах банды разрушали государство, чтобы никто не мешал грабить, в других провозглашали себя государством, чтобы использовать привычку населения к подчинению для более эффективного грабежа. Украина превзошла всех. В ней государство стало бандой, дополнившись к тому же самостоятельными (негосударственными) бандами радикалов. Причём соотношение сил постоянно меняется в пользу последних.

Согласно психологии банды, власть не может быть мирно передана более удачливому конкуренту. В банде власть держат до конца и устраняют конкурентов до тех пор, пока они не устранят тебя. Главарь, конечно, может сдаться без боя, осознав, что преимущество конкурента абсолютно и сопротивление бесполезно. Но ничем хорошим ему это не грозит. Чтобы не вздумал плести интриги в надежде на возвращение к власти, его лучше прогнать подальше, а чтобы не вздумал вернуться — убить.

Зная всё это, равно как и то, что Порошенко чувствует опасность и готовится биться до конца, американцы предостерегают своих граждан от опасности 31 марта попасть в эпицентр социального взрыва, когда судьбу человека решает не богатство, не проницательность, даже не навыки выживания, а случай. Другое дело, что посольство может и должно было бы давно предупредить своих граждан о том, что на Украине опасно не только в день выборов, но и в любой другой.

Никто не знает, когда именно рванёт и что будет предлогом, но все понимают, что ситуация накалена до предела и в любой день, по любому поводу может скатиться в прямое противостояние. Обмен угрозами между президентом и министром внутренних дел уже состоялся. Выполнит ли Аваков своё обещание, сможет ли сохранить порядок до выборов и в день выборов? Какой у него вообще запас прочности? Американцы этого не знают. Знают, что у Порошенко шансов нет, а что будет дальше, не знает никто, кроме того, что будет значительно хуже, чем сейчас — банда окончательно сорвётся с поводка и пойдёт вразнос.