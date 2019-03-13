Пентагон предупреждает: аварийные плотины Днепровского каскада смоют Украину в Черное море в 2020 году

Из-за состояния плотины Днепрогэса запорожские депутаты запретили движение по ней грузового транспорта, а предотвращать разрушение грандиозного сооружения будут при помощи светофоров

Пока власти заказывают новые дорожные знаки и асфальт, пользователи социальных сетей очень зло шутят по поводу прогнозов о разрушении Крымского моста и о том, что это жестокая кара небес за снос памятника Ленину у плотины. Но состояние Днепрогэса и других дамб нешуточное.

Куреневская катастрофа

13 марта 1961 года в столице УССР случилась самая крупная до Чернобыля техногенная катастрофа: сотни людей были убиты селевым потоком из прорвавшейся плотины. В 1952 году власти решили устроить свалку строительных отходов на окраине города. И 9 лет урочище Бабий Яр заполняли жидкой смесью с кирпичных заводов. Огородили это место двумя дамбами, и громадная чаша грязи угрожающе нависала над жилым районом Куреневка.

История умалчивает, почему дамбы сделали не бетонными, а земляными. Гидрологи же не учли количество осадков, зимне-летние перепады температур и то, что киевский грунт не впитывает воду, потому что содержит много глин. И вода стала разрушать дамбы — медленно, но неотвратимо. Горком партии считал, что за все отвечает горсовет, а горсовет — что горком. Оба субъекта наплевали на вопиющие нарушения техники безопасности и сигналы местных жителей, которых каждую весну заливало из водохранилища. А тем, кто жаловался, угрожали статьей за распространение «антисоветских» слухов.

Дамба продержалась 9 лет. Утром 13 марта 1961 года случилась катастрофа. В дамбе появились промоины, которые стали расти и шириться, власти на тревожные звонки среагировать уже не успели. В 8:45, час пик, когда люди шли на работу, дамбу прорвало и семисоттысячелитровый селевой поток жидкой грязи трехметровой высоты смыл целый жилой район, вместе с домами и общественным транспортом. По официальным данным, погибли 145 человек, а на самом деле, вполне вероятно, и больше. Но расследование запретили и вообще все засекретили.

Могилу председателя горисполкома, который застрелился спустя два года после катастрофы, еще долго охраняли «тихари»: мстительные киевляне пытались наказать виновника посмертно.

Днепрогэс

Это было грандиозное сооружение сталинских пятилеток, а в истории Украины — самое исторические, поскольку до наших дней изменило природу края, сделав Днепр судоходным на всем протяжении. Пороги, которые веками отделяли Русь от Дикого поля, были затоплены, а юг России получил дешевую электрическую энергию. Строили невиданную по европейским масштабам плотину всем миром. Американские, немецкие и чешские подрядчики, главный консультант Хью Купер, строивший самую большую в мире на тот момент «плотину Вильсона» — все внесли свой значительный вклад в возведение советского гиганта. 1939 году Днепрогэс стал третьей по мощности гидроэлектростанцией на планете, а по стоимости энергии — самой дешевой.

Во время войны плотина ГЭС была дважды взорвана: первый раз в 1941-м, при отступлении наших войск, а второй — в 1943-м, когда оккупантов прогнали. После реконструкции Днепрогэс вошел в единую энергосистему СССР. А после распада перешел под юрисдикцию Украины, хотя станция до сих пор связана с энергосистемой России. Но это не главная проблема. Со времен Союза несущее сооружение плотины никогда не укреплялось и не реконструировалось. Как и Куреневская дамба, Днепрогэс медленно, но неизбежно становится ветхим.

История вновь умалчивает, кто и когда заметил первые дефекты. Документированное заключение о появлении трещин более чем в двух десятках бетонных элементов было сделано еще в 1997 году, при президенте Кучме. При нем же была запланирована реконструкция в два этапа. Первый прошел в 1997-2002 годах. Но денег хватило только на оборудование машинных залов. Второй этап запланировали на 2008-й. Он выпал на президентство Ющенко. Нетрудно догадаться, что этот этап так и не осуществили. После государственного переворота же Днепрогэс фигурировал в СМИ только в связи с «декоммунизацией». Рабочие появились на дамбе только для того, чтобы спилить с нее имя Ленина и советскую символику.

Днепровский каскад

«Декоммунизация» ничуть не укрепила гигантскую бетонную плотину, а техногенную катастрофу в случае ее разрушения не предотвратила. Официальный эксплуатационный ресурс дамбы Днепрогэса, согласно требованиям стандартов технического надзора, был исчерпан в 2007 году. Но эта станция — всего лишь самая первая и известная. Всей гидроэнергетической системой нынешняя Украина обязана СССР. Советский Союз подарил ей целый Днепровский каскад ГЭС. А это девять электростанций и шесть водохранилищ. Два объекта, Каховская и Каневская ГЭС, были заморожены в 1991 году и до сих пор не достроены. За почти тридцать лет Украина оказалась неспособной сделать то, что в СССР каждую пятилетку сдавалось каскадами.

Впрочем, украинские журналисты бьют тревогу. Они встревожены тем, что Сталин, Хрущев и Брежнев, мотивированные тоталитарной гигантоманией, «утопили» живописные украинские села, «разрушили» уникальную природу и понастроили «совковые» станции, которые не идут ни в какое сравнение с современными высокотехнологичными сооружениями такого класса в США, ЕС и Китае. Эти мантры тревожат покой украинских обывателей, но ничуть не способствуют реконструкции Днепрокаскада. И тут выяснилось, что это волнует США. Причем озабочены партнеры отнюдь не Сталиным, Хрущевым и Брежневым. Даже не затопленными запорожскими куренями.

Шок Пентагона

В августе 2016 года делегация инженерных войск США (USACE) посетила Украину с целью обследовать состояние Днепровского каскада. Это вполне военная организация и федеральное ведомство армии США. Подобный визит в пограничную с Россией страну было бы трудно объяснить, поэтому его пришлось легендировать приглашением украинской стороны. И вообще, пребывание делегации Пентагона такой специализации — случай уникальный и скандальный. Такого не было нигде и никогда.

Впрочем, дипломатические нюансы в данном случае к делу не относятся. Важны впечатления американских военных экспертов и специалистов по дамбам. О них не сообщались журналистам, но их сухо и официально изложили в 175-страничном экспертном заключении.

Не стоит думать, что «украинская сторона» в лице президента Порошенко и министра Омеляна решила заняться вопросом каскада. Нет! Им нужны были: а) кредит и б) «картинки для Путина» в виде американских военных на украинской территории. А вот этих самых военных взволновало совсем другое. Весь отчет сводился к одному — всё бросить и срочно укреплять дамбы!

На шести объектах — в Киеве, Каневе, Кременчуге, Каменском, Запорожье, Новокаховке, то есть на всем протяжении Днепровского каскада, состояние плотин и шлюзов было оценено как критическое. Американские военные рекомендовали срочно и безотлагательно приступить к практическим, аварийным работам. Если Киев этого не сделает, говорится в заключении, то судоходство по Днепру полностью остановится в 2020 году, а риск техногенных катастроф станет неконтролируемым и непредсказуемым.

Реакция Порошенко

Важно понимать, что катастрофы и жертвы очень мало волнуют киевский режим. Он был всего лишь прикрытием стратегической, разведывательной миссии американских военных, которых также отнюдь не беспокоят ни украинцы, ни Украина, ни даже президент Порошенко. У USACE свои задачи. Но дело своё они «добре знают», поэтому не верить их экспертному заключению очень опасно. Хотя оно всего лишь констатирует факт, о котором все время говорят и пытаются писать-рассказывать стареющие советские инженеры с паспортами граждан Украины.

Итак, 175-страничный текст экспертных выводов военных инженеров USACE был положен на стол президенту Порошенко министром инфраструктуры Омеляном в 2016 году. И поскольку в нем не было ничего ни о кредитах, ни об инвестициях, ни о передаче под контроль Пентагона Днепровского каскада ГЭС, то и несложно угадать дальнейшую судьбу этих страниц, распечатанных на листах формата А4. Они отправились в путешествие в мусорную корзину. Ничего из того, что рекомендовали срочно предпринять американские военные, не было сделано.

И тут снизу постучали

Грядущий апокалипсис, Куреневская катастрофа, только уже европейского масштаба, напомнила о себе воочию. Власти Запорожья в 2019 году вынуждены признать, что дальнейшее движение грузового транспорта по дамбе Днепрогэс невозможно, и принимают меры. Они чисто «самостийные». С обветшанием колоссальной дамбы, за которой очень много воды в резервуаре объемом 3,3 кубических километра, борются при помощи… дорожных знаков. Один — запрещающий движение грузовикам, другой — разрешающий реверс легковому транспорту. Это способ придуман в независимой Украине давно и с успехом применяется, под прикрытием впечатляющих рассказов о строительстве «гиперлупа».

Но это всего лишь видимая часть угрюмой постапокалиптической картины. Есть куда более мрачные детали. Будущая катастрофа обязательно будет. Но, как и за события 1961 года в Киеве, за нее не будет отвечать никто. Дело в том, что дамба Днепрогэса, к примеру, имеет проблемы с ответственными за нее ведомствами. Если проще, за нее отвечают два субъекта хозяйствования: «Укргидроэнерго» и Запорожский горсовет. Первый отвечает за производство электроэнергии, второй — за транспортную составляющую. Как заметил еще писатель Николай Гоголь , знавший местные нравы как никто, на Украине Иван Иванович никогда не договорится с Иваном Никифоровичем. И тем более оба всегда держат табачок врозь.

Не стоит забывать и о том, какие адские симулякры создает режим ради поддержания состояния имитации войны. Бывает, что и арсеналы взрываются, а не то что плотины. Виноват будет Путин, но в любом случае все кончится плохо и вдруг. Однажды гром грянет, вода придет, а мужики даже не успеют перекреститься. Не ответит никто. До 2020 года осталось всего девять месяцев, так что будущих жертв стоит пожалеть заранее — пока они живы.