Саакашвили заявил, что не имеет политических амбиций на Украине

Саакашвили ранее заявил, что намерен 1 апреля прилететь на Украину, поскольку уверен, что глава государства Петр Порошенко не пройдет во второй тур президентских выборов, а потому мешать его въезду в страну никто не будет. Он также продемонстрировал на телефоне купленный билет. Украинские пограничники заявили, что не пустят Саакашвили на территорию страны. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко считает, что возвращение Саакашвили на Украину грозит "новым шатуном" — беспорядками и хаосом.

"У меня нет никаких политических амбиций в Украине", — заявил Саакашвили в пятницу в эфире передачи "Право на власть" на украинском телеканале "1+1".

Он сказал, что намерен вернуться на Украину, "чтобы помочь народу". "Я просто хочу, чтобы Украина стала великой державой", — добавил он.

Экс-глава Грузии пришел в украинскую политику весной 2015 года, когда президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив ему гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, поскольку, как сообщалось, при его получении тот предоставил недостоверные данные — в частности, относительно судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.

Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.