Саакашвили анонсировал свое возвращение на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили планирует оказаться на территории Украины уже 1 апреля — на следующий день после проведения первого тура президентских выборов. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону , видеозапись беседы опубликована на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

«У меня есть электронный билет на 1 апреля этого года. Из Варшавы я лечу в Киев, в 14:05 (15:05 мск — прим. «Ленты.ру») я планирую приземлиться в Борисполе (аэропорт Киева — прим. «Ленты.ру»).», — заявил бывший президент Грузии и показал свой телефон с информацией о покупке авиабилета.

«Я этот билет взял, потому что я уверен, что [действующий президент Украины Петр] Порошенко не пройдет во второй тур [выборов]. И как только он не пройдет во второй тур, я более чем уверен, что ни один пограничник не захочет выполнять его приказ не пускать меня в Украину, а также много других преступных приказов», — добавил Саакашвили.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии «Би-би-си Украина» сказал, что в страну Саакашвили пущен не будет.

«Данное лицо не является гражданином Украины, и нет оснований для его въезда в Украину до 2021 года», — отметил он.

В мае 2015 года Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации, эту должность бывший президент Грузии занимал полтора года. Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили, к тому моменту ушедшему в оппозицию к главе государства, украинского гражданства, что не помешало экс-президенту Грузии уже в сентябре прорваться на территорию Украины и потребовать отставки Порошенко. В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили и выдворили его из страны.