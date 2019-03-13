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Саакашвили анонсировал свое возвращение на Украину 

Lenta.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили планирует оказаться на территории Украины уже 1 апреля — на следующий день после проведения первого тура президентских выборов. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, видеозапись беседы опубликована на YouTube-канале «В гостях у Гордона».
«У меня есть электронный билет на 1 апреля этого года. Из Варшавы я лечу в Киев, в 14:05 (15:05 мск — прим. «Ленты.ру») я планирую приземлиться в Борисполе (аэропорт Киева — прим. «Ленты.ру»).», — заявил бывший президент Грузии и показал свой телефон с информацией о покупке авиабилета.
«Я этот билет взял, потому что я уверен, что [действующий президент Украины Петр] Порошенко не пройдет во второй тур [выборов]. И как только он не пройдет во второй тур, я более чем уверен, что ни один пограничник не захочет выполнять его приказ не пускать меня в Украину, а также много других преступных приказов», — добавил Саакашвили.
Представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии «Би-би-си Украина» сказал, что в страну Саакашвили пущен не будет.
«Данное лицо не является гражданином Украины, и нет оснований для его въезда в Украину до 2021 года», — отметил он.
В мае 2015 года Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации, эту должность бывший президент Грузии занимал полтора года. Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили, к тому моменту ушедшему в оппозицию к главе государства, украинского гражданства, что не помешало экс-президенту Грузии уже в сентябре прорваться на территорию Украины и потребовать отставки Порошенко. В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили и выдворили его из страны.
Согласно результатам опросов украинских социологов, лидером президентской гонки с конца января является шоумен Владимир Зеленский. Действующий президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, борется за выход во второй тур с Юлией Тимошенко. Первый тур голосования будет проведен 31 марта, второй тур в случае необходимости состоится 21 апреля.
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Украина , В мире , Конфликты , Политика , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Олег Слободян , Дмитрий Гордон , Lenta.ru , Грузия
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