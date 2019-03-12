Тимошенко обвинила СБУ в покрывательстве коррупции

Кандидат в президенты Украины , лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила руководство Генпрокуратуры страны и СБУ в покрывательстве коррупции в оборонном секторе.

«Из расследования журналистов стали известны дополнительные данные о том, что руководство ГПУ и СБУ были полностью вовлечены в махинации, им платили взятки и откаты», — цитирует её Интерфакс-Украина.

Тимошенко в ходе выступления в Верховной раде заявила, что парламент должен немедленно создать временную следственную комиссию, которая установит всех причастных к «откатам и отмыванию чёрных денег» из бюджета оборонной отрасли.

Ранее в Евросоюзе призвали украинские власти «сделать больше» для борьбы с коррупцией в оборонном секторе и привлечь к ответственности виновных в незаконных действиях.

Украинский политолог Олег Соскин рассказал в беседе с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.