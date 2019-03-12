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Тимошенко обвинила СБУ в покрывательстве коррупции 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила руководство Генпрокуратуры страны и СБУ в покрывательстве коррупции в оборонном секторе.
«Из расследования журналистов стали известны дополнительные данные о том, что руководство ГПУ и СБУ были полностью вовлечены в махинации, им платили взятки и откаты», — цитирует её Интерфакс-Украина.
Тимошенко в ходе выступления в Верховной раде заявила, что парламент должен немедленно создать временную следственную комиссию, которая установит всех причастных к «откатам и отмыванию чёрных денег» из бюджета оборонной отрасли.
Ранее в Евросоюзе призвали украинские власти «сделать больше» для борьбы с коррупцией в оборонном секторе и привлечь к ответственности виновных в незаконных действиях.
Украинский политолог Олег Соскин рассказал в беседе с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.
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