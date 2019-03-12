Представитель Порошенко рассказал о его отношениях с алкоголем

Представитель предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что украинский президент практически не употребляет алкоголь. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK.

Медведев заявил, что «фейки» о проблемах Порошенко с алкоголем распространяет российская сторона.

«По моему ощущению Порошенко практически не употребляет алкоголь. Даже в каких-то не очень частых для меня ситуациях, когда появлялись какие-то бокалы с шампанским или еще что-то, он не пьет, а пригубливает», — подчеркнул представитель украинского президента.

При этом он сказал, что они с Порошенко не друзья, не обедают вместе и не ходят заниматься спортом, поэтому он знает о президентских привычках не много. Медведев лишь отметил, что рабочий день Порошенко может длиться более 18 часов.

Порошенко уже не раз подозревали в злоупотреблении алкоголем. В прошлом году украинская журналистка показала видео с Порошенко, снятое на Мюнхенской конференции.

Журналистка задавала президенту вопрос о будущем Украины, ей пытались помешать охранники, а Порошенко сказал:

«Соня, ты же умничка моя, не трогайте Соню, я вас очень прошу, она большой молодец».

Президент постоянно смеялся и улыбался, из-за чего интернет-пользователи сочли его поведение подозрительным.