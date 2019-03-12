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Представитель Порошенко рассказал о его отношениях с алкоголем 

Рамблер + ещё 4 24 минуты назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Представитель предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что украинский президент практически не употребляет алкоголь. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK.
Медведев заявил, что «фейки» о проблемах Порошенко с алкоголем распространяет российская сторона.
«По моему ощущению Порошенко практически не употребляет алкоголь. Даже в каких-то не очень частых для меня ситуациях, когда появлялись какие-то бокалы с шампанским или еще что-то, он не пьет, а пригубливает», — подчеркнул представитель украинского президента.
При этом он сказал, что они с Порошенко не друзья, не обедают вместе и не ходят заниматься спортом, поэтому он знает о президентских привычках не много. Медведев лишь отметил, что рабочий день Порошенко может длиться более 18 часов.
Порошенко уже не раз подозревали в злоупотреблении алкоголем. В прошлом году украинская журналистка показала видео с Порошенко, снятое на Мюнхенской конференции.
Журналистка задавала президенту вопрос о будущем Украины, ей пытались помешать охранники, а Порошенко сказал:
«Соня, ты же умничка моя, не трогайте Соню, я вас очень прошу, она большой молодец».
Президент постоянно смеялся и улыбался, из-за чего интернет-пользователи сочли его поведение подозрительным.
Кроме того, пранкер Вован (Владимир Кузнецов) утверждал, что его коллеге Лексусу (Алексей Столяров) удалось «поймать» Порошенко в состоянии алкогольного опьянения. По словам Кузнецова, Лексус связался с главой Украины, представившись бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Пранкер заявил, что Порошенко «был слегка навеселе», использовал «фразочки из серии „смотри“, „слушай“, а потом перепутал Киргизию с Туркменией.
Комментарии
Украина , В мире , Алмазбек Атамбаев , Петр Порошенко , Владимир Кузнецов
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