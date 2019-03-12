Аваков рассказал о подкупе избирателей на Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в в эфире ICTV рассказал, что в стране происходит подкуп избирателей.

«Нанимается один из штабов провластного кандидата, команды, нанимает агитаторов. Агитаторы выбирают сто человек, как правило, самых бедных. Идут к ним в квартиры и спрашивают, готовы ли они поддержать кандидата», — сказал министр.

По его словам, людей, которые выражают готовность, «записывают в списочек», после чего идут в райсовет со списком и говорят руководителю райсовета, мэру выделить этим людям по тысяче гривен.

«И этим людям выплачивают по тысяче гривен. При этом к бабушкам этим или бедным людям поступает звонок: «Здравствуйте, мы из штаба такого-то, мы своё слово держим, мы ждём, что вы тоже проголосуете за нашего кандидата». Это происходит по всей стране», — добавил Аваков.

Как отметил глава МВД , подобные случаи были зафиксированы в Киеве, Одессе, Киевской, Харьковской и Одесской областях.

Ранее суд на Украине постановил арестовать двух подозреваемых в подкупе кандидата в президенты Украины Юрия Тимошенко.