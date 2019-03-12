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Аваков рассказал о подкупе избирателей на Украине 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в в эфире ICTV рассказал, что в стране происходит подкуп избирателей.
«Нанимается один из штабов провластного кандидата, команды, нанимает агитаторов. Агитаторы выбирают сто человек, как правило, самых бедных. Идут к ним в квартиры и спрашивают, готовы ли они поддержать кандидата», — сказал министр.
По его словам, людей, которые выражают готовность, «записывают в списочек», после чего идут в райсовет со списком и говорят руководителю райсовета, мэру выделить этим людям по тысяче гривен.
«И этим людям выплачивают по тысяче гривен. При этом к бабушкам этим или бедным людям поступает звонок: «Здравствуйте, мы из штаба такого-то, мы своё слово держим, мы ждём, что вы тоже проголосуете за нашего кандидата». Это происходит по всей стране», — добавил Аваков.
Как отметил глава МВД, подобные случаи были зафиксированы в Киеве, Одессе, Киевской, Харьковской и Одесской областях.
Ранее суд на Украине постановил арестовать двух подозреваемых в подкупе кандидата в президенты Украины Юрия Тимошенко.
В феврале лидер фракции украинской партии «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил о политической ангажированности Арсена Авакова по проблеме «подкупа» избирателей.
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Украина , В мире , Артур Герасимов , Арсен Аваков , МВД
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