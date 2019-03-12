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На Украине усилили охрану складов с боеприпасами 

RT на русском 50 минут назад
Фото: ТАСС
Начальник Центрального управления безопасности военной службы полковник Николай Швец заявил, что Вооружённые силы Украины усилили охрану складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.
Об этом передаёт УНН.
Отмечается, что указанная мера была принята для того, чтобы избежать провокаций перед выборами президента страны, которые пройдут 31 марта.
«Все потенциально опасные объекты хранения боезапаса и горюче-смазочных материалов уже в течение почти трёх недель под усиленной (охраной. — RT)», — пояснил Швец.
В октябре 2018 года сообщалось, что на всей территории Украины была усилена охрана арсеналов после пожара на складах в Черниговской области.
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Украина , Армия , Оружие , Николай Швец
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