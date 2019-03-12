Аваков высказался о причастности «пророссийских сил» к стычкам в Киеве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на вопрос о причастности "пророссийских сил" к столкновениям, которые устроили радикалы на митингах в Киеве и Черкассах. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, "пророссийские силы" не стоят за стычкам радикалов с МВД Украины. Он также добавил, что полиция должна обеспечить законный и адекватный процесс агитации на украинских выборах. Ранее сообщалось, что Аваков отреагировал на "хардкор" Нацкорпуса на митинге президента Украины Петра Порошенко