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Аваков высказался о причастности «пророссийских сил» к стычкам в Киеве 

Газета.Ru + ещё 1 42 минуты назад
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на вопрос о причастности "пророссийских сил" к столкновениям, которые устроили радикалы на митингах в Киеве и Черкассах. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, "пророссийские силы" не стоят за стычкам радикалов с МВД Украины.
Он также добавил, что полиция должна обеспечить законный и адекватный процесс агитации на украинских выборах.
Ранее сообщалось, что Аваков отреагировал на "хардкор" Нацкорпуса на митинге президента Украины Петра Порошенко.
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Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Арсен Аваков , МВД
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