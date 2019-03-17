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Порошенко назначил Алексеенко врио председателя Службы внешней разведки 

ТАСС + ещё 26 1 час назад
Фото: Twitter
Президент Украины Петр Порошенко назначил на должность временно исполняющего обязанности председателя Службы внешней разведки (СВР) страны Андрея Алексеенко. Указ опубликован в субботу на сайте главы государства.
Алексеенко занимает должность первого заместителя председателя СВР.
14 марта президент Петр Порошенко освободил от должности председателя СВР Егора Божко и назначил его заместителем министра иностранных дел Украины. Божко был назначен главой СВР в сентябре 2017 года. До этого с июня 2015 года он возглавлял миссию Украины при НАТО.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Андрей Алексеенко , НАТО
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