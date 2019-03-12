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Аваков назвал глупостью иск о своём увольнении 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал иск с требованием уволить его с поста министра, который будет рассмотрен судом. Министр считает иск незаконным.
Но кроме этого министр называет заявление «невероятной глупостью».
«Это невероятная глупость, и это незаконно», — заявил Аваков в эфире украинского телеканала ICTV.
К тому же, считает министр, как только у него будет повод стать более публичным человеком — а это произойдёт довольно скоро — то он будет этим заниматься, когда «закончится этот политический цикл».
«У нас будет новый президент, новое правительство и я к этому отношусь абсолютно спокойно», — добавил глава МВД.
Ранее News.ru сообщал, что окружной административный суд города Киева открыл судебное производство по иску, в котором утверждается, что министр внутренних дел страны Арсен Аваков не соответствует должности.
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Украина , В мире , Арсен Аваков , МВД
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