Аваков назвал глупостью иск о своём увольнении

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал иск с требованием уволить его с поста министра, который будет рассмотрен судом. Министр считает иск незаконным.

Но кроме этого министр называет заявление «невероятной глупостью».

«Это невероятная глупость, и это незаконно», — заявил Аваков в эфире украинского телеканала ICTV.

К тому же, считает министр, как только у него будет повод стать более публичным человеком — а это произойдёт довольно скоро — то он будет этим заниматься, когда «закончится этот политический цикл».

«У нас будет новый президент, новое правительство и я к этому отношусь абсолютно спокойно», — добавил глава МВД.

Ранее News.ru сообщал, что окружной административный суд города Киева открыл судебное производство по иску, в котором утверждается, что министр внутренних дел страны Арсен Аваков не соответствует должности.