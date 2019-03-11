Порошенко определил «врага» Украины до вступления в НАТО

В ходе визита в Житомирскую область Порошенко заявил, что не только президент России Владимир Путин мешает Украине интегрироваться в Европу.

«У нас есть ещё один враг. Мы чётко должны понимать и объединиться в борьбе против этого врага. Мы очень хорошо знаем имя этого врага. Это бедность», — приводит его слова RT.

Президент добавил, что в ближайшее время начнет предпринимать конкретные шаги для преодоления бедности.