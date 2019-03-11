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Порошенко определил «врага» Украины до вступления в НАТО 

Рамблер 59 минут назад
Президент Украины Петр Порошенко назвал «врагов» Украины на пути в Евросоюз и НАТО.
В ходе визита в Житомирскую область Порошенко заявил, что не только президент России Владимир Путин мешает Украине интегрироваться в Европу.
«У нас есть ещё один враг. Мы чётко должны понимать и объединиться в борьбе против этого врага. Мы очень хорошо знаем имя этого врага. Это бедность», — приводит его слова RT.
Президент добавил, что в ближайшее время начнет предпринимать конкретные шаги для преодоления бедности.
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек назвал слова Порошенко «презрительной насмешкой официального Киева над простым народом».
Украина , Видео , В мире , Руслан Бальбек , Петр Порошенко , Владимир Путин , ЕС , Госдума , НАТО
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