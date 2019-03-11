Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала очередной опрос общественного мнения, который дает представление об уровне поддержки кандидатов в президенты Украины . Опрос был проведен в период с 1 по 7 марта. Тройка фаворитов кампании остается неизменной.

В гонке по-прежнему лидирует Владимир Зеленский, однако число его сторонников перестало расти.

За неделю поддержка шоумена увеличилась лишь на 0,1% и теперь составляет 17,1% от всех избирателей Украины, независимо от их намерения идти на выборы. А вот среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, популярность Зеленского даже упала. Если в последнюю неделю февраля его готовы были поддержать 25,1% избирателей, то сейчас эта цифра опустилась 24,7%.

Глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает, что в дальнейшем роста популярности Зеленского также ожидать не стоит.

«Рейтинги кандидатов стабилизировались», — отмечает эксперт.

Проблемы с рейтингом испытывает и действующий президент Петр Порошенко: он опустился со второй строчки рейтинга на третью, потеряв 0,6% поддержки. Сейчас за него собираются проголосовать лишь 10,7% избирателей.

Очевидно, что рейтинг Порошенко упал на фоне коррупционного скандала в украинской армии, разгоревшегося после публикации журналистами портала Bihas.info расследования о масштабных хищениях в украинской армии.

Согласно этому расследованию, махинациями в оборонной сфере занимались приближенные к Порошенко должностные лица, которые продавали предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Расследователи убеждены, что от «Укрооборонпрома» эти чиновники получили не менее 250 млн гривен, то есть порядка $9 млн Хотя скандал и оказал влияние на рейтинг Порошенко, его эффект оказался не таким сильным, как ожидалось.

Более того, среди тех избирателей, которые собираются голосовать и уже определились с выбором, уровень поддержки действующего президента хоть и незначительно, но подрос.

Те жители Украины, которые раньше собирались голосовать за Порошенко, вероятно, изменили свою точку зрения в пользу лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Ее рейтинг не только перестал падать, но и подрос — до 11,9% среди всех жителей страны.

Среди тех избирателей, кто определился с выбором, уровень поддержки экс-премьера увеличился более, чем на 2%, достигнув показателя 18,3%. Однако несмотря на этот рост, достигнуть рекордных для себя показателей последних месяцев 2018 года Тимошенко пока не удается.

«Рейтинг Тимошенко плавает от опроса к опросу. У нее также нет существенного роста», — резюмирует Владимир Фесенко.

Единственный, по мнению эксперта, кандидат, который показал существенный рост — экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

Сейчас он занимает четвёртую строчку рейтинга с 6,8% поддержки (10,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором). Главным фактором, повлиявшим на это, стал отказ от участия выборах в его пользу мэра города Львова Андрея Садового (в конце февраля его рейтинг равнялся 2%).

Очевидно, что уровень поддержки Гриценко продолжит расти — в его пользу от участия в выборах отказались также народный депутат и лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов и кандидат от партии «Сила людей» Дмитрий Гнап.

В отличие от поддержки со стороны Садового, снятие Добродомова и Гнапа носит скорее имиджевый характер. Уровень поддержки обоих претендентов на пост главы государства колебался в районе 0,1% — 0,3%. Это не сильно прибавит Гриценко голосов, однако позволяет ему претендовать на роль единого кандидата от западных регионов.

Для полного завершения этого образа Гриценко не хватило лишь присоединения Романа Бессмертного — одного из авторов украинской конституции, чей рейтинг, впрочем, также не превышает 0,1%.

Все это позволило Гриценко впервые с момента начала избирательной кампании обойти главного кандидата от Юго-Востока Украины самовыдвиженца Юрия Бойко

Бойко, бывший министром при экс-президенте Викторе Януковиче , напротив, просел в рейтинге, хоть и не сильно. Сейчас его поддерживают 6,5% избирателей (9,9% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором).

Выступающий за нормализацию отношений с Россией кандидат имеет все меньше шансов на выход во второй тур. На это влияет и необходимость конкурировать на родном электоральном поле с другими выходцами Юго-Востока — лидером партии «Наши» Евгением Мураевым и выдвиженцем от партии «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александром Вилкулом

Каждый из этих двух политиков, согласно последнему опросу «Рейтинга» пользуется поддержкой 1,7% избирателей. Однако на днях Мураев отказался от участия в выборах в пользу Вилкула. Теоретически, это могло бы помочь последнему обойти в гонке даже лидера Радикальной партии Олега Ляшко (3,7%). Однако на большую победу расчитывать не приходится.

Отказавшись сотрудничать между собой, Вилкул и Бойко практически гарантировано лишили Юго-Восток возможность представить свои интересы хотя бы во втором туре выборов.

Намного больше шансов на второй тур теперь у Анатолия Гриценко.

Его главной проблемой пока остается соперничество за электорат с экс-главой СБУ генералом Игорем Смешко, который пользуется неожиданно высоким для своей персоны уровнем поддержки — его готовы поддержать 2,2% избирателей. Владимир Фесенко отмечает, что Смешко — «кандидат-спойлер для Гриценко, от которого никто не ожидал такой популярности».

Кто именно попадет во второй тур — все еще главная интрига нынешний выборов. Однозначных шансов на это нет даже у казалось бы несомненного фаворита гонки Владимира Зеленского.

Большая часть его сторонников — молодежь, которая редко ходит на выборы. 46% сторонников Зеленского на нынешних выборах будут голосовать впервые. Если смотреть на его популярность, среди избирателей, которые ходят на выборы регулярно, она будет сопоставима с уровнем поддержки Порошенко и Тимошенко. Чтобы попасть во второй тур ему придется провести серьезную мобилизацию своих сторонников.

В то же время среди предпочитающих Зеленского другим кандидатам избирателей преобладают люди среднего и высокого достатка. Примечательно, что при этом больше половины сторонников шоумена — безработные.

За Тимошенко же напротив — собираются голосовать работающие люди из малообеспеченных и бедных слоев населения. В этом заключается ее главное отличие от Порошенко и причина перехода к популистской риторике: за действующего президента в основном готовы голосовать избиратели, считающие себя обеспеченными.