Сообщения от незнакомки напугали Зеленского

Кандидату Зеленскому начали поступать сообщения с угрозами

Украинская полиция установила личность женщины, которая угрожала кандидату в президенты Владимиру Зеленскому , сообщает УНИАН

Как рассказал на брифинге заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, смс с угрозами на телефонный номер студии «Квартал 95» посылала, по всей вероятности, психически нездоровая женщина.

В конце февраля Владимир Зеленский обратился в полицию с заявлением на систематически приходящие сообщения с угрозами ему и его семье.

Отправителя смс быстро нашли: им оказалась женщина, ее телефон изъят.

«Проводятся следственные действия, в том числе психиатрическое, могла ли она осознавать последствия своих действий», — сказал Цуцкиридзе.

Владимир Зеленский продолжает лидировать в предвыборных рейтингах. На этой неделе кандидата на пост президента Украины от партии «Слуга народа» готовы поддержать 24,7% жителей страны.