Сообщения от незнакомки напугали Зеленского

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Кандидату Зеленскому начали поступать сообщения с угрозами 

Рамблер 18 минут назад
Украинская полиция установила личность женщины, которая угрожала кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, сообщает УНИАН.
Как рассказал на брифинге заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, смс с угрозами на телефонный номер студии «Квартал 95» посылала, по всей вероятности, психически нездоровая женщина.
В конце февраля Владимир Зеленский обратился в полицию с заявлением на систематически приходящие сообщения с угрозами ему и его семье.
Отправителя смс быстро нашли: им оказалась женщина, ее телефон изъят.
«Проводятся следственные действия, в том числе психиатрическое, могла ли она осознавать последствия своих действий», — сказал Цуцкиридзе.
Владимир Зеленский продолжает лидировать в предвыборных рейтингах. На этой неделе кандидата на пост президента Украины от партии «Слуга народа» готовы поддержать 24,7% жителей страны.
Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , УНИАН
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