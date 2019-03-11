Арсен, дай команду! На украинских выборах начинается самое интересное

«Московский шпион» Аваков , действуя по наущению «московских шпионов» Зеленского и Тимошенко, с помощью «кремлёвских наймитов» Билецкого атаковал «русского агента» Порошенко — таков главный итог прошедших выходных

Предположение наблюдателей, что министр МВД Арсен Аваков настроен против действующего президента Петра Порошенко, превратилось в уверенность по все стороны предвыборных баррикад. Начиная с удачного вброса про коррупцию в украинской оборонке, Тимошенко и Аваков открыто играют в пас друг другу. А теперь в ход пошли и силовые методы. Порошенко наглядно показали, что на каждый болт изыщется соответствующая гайка.

«эту технику нельзя купить в Интернете или на базаре, она продается только субъектам оперативно-разыскной деятельности, имеющим лицензию, выдаваемую СБУ». Итак, по порядку. После спровоцированной СБУ атаки неонацистской группировки С14 на Подольский РОВД 9 февраля сего года и связанного с этим скандала Аваков ответил Порошенко целой серией болезненных ударов, в том числе информацией о якобы прослушке порошенковской СБУ штаба фаворита выборов Владимира Зеленского . 4 марта полиция Киева сообщила о загадочном оборудовании, обнаруженном возле офиса Зеленского. Позже Аваков уточнил, что найденное оборудование является аппаратурой для прослушки, а его приближённый Антон Геращенко особо подчеркнул, что

Неуклюжие попытки СБУ выкрутиться — дескать, они охотились за очередным «сепаром» — были высмеяны в максимально издевательском тоне.

«К сожалению, в МВД нет штатных должностей колдунов, знахарей и экстрасенсов, которые бы загодя сообщали сотрудникам полиции о том, что в доме по адресу: ул. Белорусская, 26 [возле штаба Зеленского] СБУ проводит по решению суда тайные негласные следственно-разыскные действия», — говорится в официальном заявлении МВД.

Прослушивание штабов кандидатов от оппозиции — это как раз то, что очень любят западные СМИ, ещё со времён «Уотергейта».

И, не давая оппонентам опомниться, в субботу «Национальные дружины» Андрея Билецкого провели сразу две масштабные акции, направленные против Порошенко. 9 марта на акции нацдружинников «День гнева» Билецкий потребовал упрятать за решетку отца и сына Свинарчуков (Гладковских), виновных, по мнению собравшихся, в коррупционных закупках для армии. «У тебя есть неделя до следующей субботы выполнить наши требования», — обратился Билецкий к Порошенко с трибуны, после чего колонна националистов поднялась до Банковой и довольно жёстко атаковала охранявших её правоохранителей.

Более того, в тот же день отдельное подразделение «Нацдружин» попыталось сорвать митинг Порошенко в Черкасской области, и тот едва успел унести ноги. Разумеется, как бы непричастный Арсен Борисович пожурил расшалившихся националистов в своём «Фейсбуке»:

«Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности».

Возникает вопрос: а все предыдущие пять лет было как-то иначе?

Аваков легко может кукловодить обеими руками: на одной непримиримый «азовец» харьковчанин Андрей Билецкий, на другой — бывший заместитель Билецкого и первый замначальника Нацполиции харьковчанин Вадим Троян . Потому увлекательное представление продолжается — к большому удовольствию главных конкурентов действующего главы государства и активному размыванию его ультранационалистического электората. К которому в панике и взывают функционеры парламентского Блока Петра Порошенко:

«За подобными [как у "Национальных дружин"] акциями стояли и стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы», — говорится в официальном заявлении пресс-службы партии БПП «Солидарность».

Слабые попытки порошенковской камарильи отвлечь внимание общественности традиционными воплями о «московских шпионах», вроде патриарха украинской политической журналистики Владимира Скачко, лишь добавляют всеобщей ненависти к Петру Алексеевичу и желания убрать этого неадеквата любой ценой. Окончательный гвоздь в гроб элегантной предвыборной схемы «Порошенко против путинского реванша» забил Евгений Мураев, объединившись с очевидно непроходным Александром Вилкулом , практически обнулив и так незначительные шансы Юрия Бойко на выход во второй тур. Можно и в этом узреть негласный подыгрыш олигарха Рината Ахметова успешно развивающейся интриге Игоря Коломойского. А если присмотреться, то и в нашумевшей статье аналитического центра Atlantic Council о необходимости замены Порошенко можно увидеть хвостик входящего в наблюдательный совет сей известной организации Виктора Пинчука

Порошенко гонят, словно дикого зверя, коим он по сути и является. Разномастные активисты даже заявляют о своём намерении заблокировать аэропорты, чтобы не допустить бегства Порошенко за рубеж. Однако искренне оппонирующим режиму обольщаться не надо. Даже если Петра Алексеевича удастся не пропустить во второй тур и на второй срок, особой оттепели ждать не приходится. Сооруженный Западом постмайданный режим в принципе не создан для благосостояния простых украинских граждан, что бы им сегодня ни обещали многочисленные кандидаты в президенты.