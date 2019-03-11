«Им устроят „ночь длинных ножей“. Что ждет украинских националистов

На Украине "активисты" помечают дома неблагонадежных граждан указателем "Здесь живут представители "русского мира" и нападают на пенсионеров. Иногда пикетируют и принадлежащие президенту страны магазины. Многочисленные "дружины" помогают властям бороться с неугодными. РИА Новости разбиралось, какой будет судьба самих штурмовиков.

"Мир в стране"

О том, что в Краматорске националисты рисуют метку тем, кто с ними не согласен, сообщил в фейсбуке бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

"Эти молодчики ходят по подъездам и возле квартир неблагонадежных, по их мнению, людей размещают надписи, которые вы можете увидеть на фотографиях. Они развернули свою деятельность уже и в Славянске, и в Курахово", — написал он.

Запечатленные на фото надписи гласили:

"Здесь живет пропагандист "русского мира". Предупреждение номер один", "Мир в стране начинается с мира в семье. Интернет-пропагандисты "русского мира" из квартиры №__ не придерживаются этого правила".

"Вам это не напоминает нацистскую Германию 1930-х годов?" — прокомментировал снимки Журавко.

"Активисты" уделяют внимание не только недостаточно лояльным гражданам, но и представителям власти. Так, члены партии "Национальный корпус" провели акцию протеста у магазина Roshen (доля в корпорации Roshen принадлежит президенту страны Петру Порошенко ) в центре Борисполя . Участники демонстрации обклеили здание такими листовками: "Свинарчуков Порошенко — за решетку". (Свинарчук — настоящая фамилия Олега Гладковского, приближенного действующего главы государства и замешанного в коррупционном скандале с поставкой запчастей для военной техники.)

Мертвые голуби и "Смертный полк"

От "уличного активизма" украинских националистов страдают и коммерсанты. Летом прошлого года неонацистские группировки у торгового центра в Киеве подожгли файеры и убеждали посетителей отказаться от российских товаров. Ко входу подбросили мертвых голубей. Стены расписали призывом "Не покупай российское".

Радикалы постоянно пытаются сорвать мероприятия противников. В частности, каждый раз атакуют тех, кто празднует День Победы.

В 2017-м националисты анонсировали в пику стихийному "Бессмертному полку" свою акцию "Смертный полк".

"Каждый из нас понимает опасность, которую в себе несут такие мероприятия, понимает, чьей рукой они проплачиваются и руководятся", — заклинал последователей лидер "Добровольческого движения ОУН"* Николай Коханивский.

Девятого мая произошли стычки в Киеве, Одессе, Харькове и Днепропетровске. В столице участников "Бессмертного полка" закидывали дымовыми шашками, в других городах пытались втянуть в драку. В Запорожье радикалы вышли с фотографиями героев сериала "Игра престолов".

Власть поддержала "активистов". Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что на националистов напали молодчики, нанятые "Оппозиционным блоком".

"У меня для вас, господа-руководители "Оппозиционного блока", неприятная новость. Они все проходили "стажировку" в вашем штабе на Днепропетровщине", — обвинял политических противников глава надзорного ведомства. Луценко уверял, что у правоохранительных органов есть доказательства, что беспорядки планировались заранее.

Сразу после столкновений генеральный прокурор дал правовую оценку ситуации. Луценко не понравилось, что сотрудники органов внутренних дел защищали участников "Бессмертного полка".

"Проводится расследование позорного сотрудничества работников Нацполиции с титушками (молодыми людьми, выступающими в качестве силовой поддержки. — Прим. ред.). За это также будут отвечать", — угрожал он.

Прокурор даже сделал выговор "добровольцам" за недостаточную активность. "Прокремлевская по сути акция" состоялась, по его словам, из-за "самоустранения патриотических организаций и партий".

"Сепаратистов разогнали"

В том же Днепропетровске в 2016 году члены движения "Государственная инициатива Яроша" раскрасили в желтый и синий цвета "сепаратиста". Его якобы поймали в тот момент, когда он писал на стене слово "Россия".

В Киеве в 2016-м боевики "Гражданского корпуса "Азов" (организации при одноименной воинской части Национальной гвардии Украины) атаковали группу пожилых людей, отмечавших годовщину референдума о сохранении Советского Союза.

"Сепаратистов разогнали, отобрав и уничтожив пророссийскую атрибутику", — отчитались в социальной сети "активисты".

В апреле 2015 года шума в медиа и социальных сетях наделала политическая реклама с призывом доносить на "бытовых сепаратистов". В городах русскоязычного юга и востока страны появились плакаты и билборды с разъяснением: "Бытовой” сепаратист оскверняет национальные символы, ждет прихода «русского мира". Это квалифицировалось как уголовное преступление, подпадающее под статью 110 украинского Уголовного кодекса ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"). На рекламе были и телефоны горячей линии Службы безопасности Украины (СБУ).

Распространяли и листовки.

"Я сегодня попросила Николая Покровского (пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации. — Прим. ред.) предупредить управление образования и управление здравоохранения, что волонтеры будут клеить плакатики в школах, вузах и медучреждениях. Пусть не срывают", — вещала некая "активистка".

В этих "информационных материалах" перечислялись новые признаки "сепаратистов". Это и "призывы сдаться России", и "распространение слухов об угрозе русскому языку", и даже просто "упаднические настроения".

История вышла мутная. Украинский кризисный медиацентр, который якобы вел эту кампанию, отказался признать причастность к акции. А летом того же года в Одессе два щита с "патриотической" рекламой (с призывом искать "бытовых сепаратистов" и лозунгом "Крым — это Украина") взорвали.

"Дружины князей"

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) политэмигрант Александр Мединский рассказывает, что создавать парамилитарные структуры лидеры Майдана начали сразу после прихода к власти.

"Есть в Украине такая муниципальная полиция, в некоторых городах она укомплектована практически полностью бойцами С14*. Формально это аналог советских дружинников, такие дружинники со свастикой на рукаве, — иронизирует Александр. — Сложность в том, что "дружины" подчиняются разным "князьям". Если та же С14* курируется администрацией президента и СБУ, то "Азов" — главой МВД Арсеном Аваковым".

Этим, по словам Мединского, и объясняются стычки между различными группировками.

"В принципе, подобные отряды крепких молодых людей привели к власти лидеров Евромайдана, — напоминает политтехнолог Константин Долгов. — Но и после победы "революции гидности" для активистов нашлась работа — черновая, даже чернушная. Такая работа, о которую не хотят мараться украинские силовики и чиновники. Боевики преследуют, избивают неугодных, а МВД только разводит руками: что поделаешь, люди такие, некультурные".

По словам эксперта, "разводить всех активистов Киев будет, пока они ему выгодны".

"Когда-нибудь "уличным активистам" свои же устроят "ночь длинных ножей", как нацистским штурмовикам в Германии. Тем более что боевые качества украинских националистов невысоки: при столкновении не с мирными митингующими, а с организованной силой — даже такой, как современная полиция Украины, — активисты просто бегут", — заключает Долгов.

_______________________________

*Экстремистская организация, запрещенная в России.