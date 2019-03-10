«США и ЕС не скрывают своего разочарования»: почему на Украине заговорили об «усталости» Запада от действий Киева

Украина превратилась в «чемодан без ручки», который Запад вынужден тащить. Такое мнение выразил кандидат в президенты страны Юрий Бойко . Он добавил, что и Европа, и США чувствуют «утомление». Ранее Соединённые Штаты и ЕС выражали недовольство темпами проведения реформ. В частности, американское посольство в Киеве заявило, что коррупция мешает украинцам достичь экономического и политического прогресса. В Совете Федерации отметили, что европейские дипломаты в ходе личных встреч уже давно говорят об усталости от действий Киева. Между тем представители украинской оппозиции полагают, что стана потеряла свой шанс на быстрое развитие и на Западе это осознают.

Западные страны устали от Украины из-за того, что Киев не смог реализовать реформы, а действия властей привели к ухудшению ситуации в стране. Такое мнение выразил депутат Верховной рады и кандидат президенты Юрий Бойко в интервью телеканалу «112 Украина», отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли зарубежные партнёры бросить Киев на произвол судьбы.

«И провал с реформами, и ухудшение жизни населения, и понимание того, что идут не в том направлении, которое им задали. Утомление есть, но бросить не могут. Это как чемодан без ручки — вынуждены тащить», — заявил парламентарий.

«У европейцев эта усталость больше, потому что они непосредственно с этим столкнулись, они непосредственно участвуют в нормандском формате и, конечно, утомление есть», — отметил он.

Вместе с тем политик выразил надежду, что на предстоящих президентских и парламентских выборах власть на Украине сменится, после чего произойдёт «эволюция в развитии».

«Мы получим новый парламент, нового президента, и будет развитие страны. Самое главное — избежать какого-либо переворота», — подчеркнул кандидат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Бойко является одним из 39 человек, баллотирующихся на пост президента Украины. Как следует из данных центра социальных исследований «София», проводившего опрос населения с 26 февраля по 4 марта, политик занимает четвёртое место в гонке за пост главы государства с 11,7% голосов.

«Киев всячески противится предложениям Запада»

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в разговоре с RT подтвердил, что множество европейских парламентариев и дипломатов в ходе личных бесед указывают, что происходящее на Украине им надоело.

«Ни для нас, ни для европейцев ничего удивительного в его словах нет. От того, что происходит на Украине, давно устали канцлер Германии, президент Франции, да и в США некоторые недовольны. Вся санкционная история, которая развернулась из-за действий Украины, приносит европейцам убытки, причём для некоторых стран они просто огромные», — указал сенатор.

По его словам, в Европе хотят выйти из сложившейся ситуации, «не потеряв лица».

«Тот факт, что сегодня об этом заговорили на Украине, не случаен в преддверии выборов. Политическая жизнь в стране такова, что там особенно никто не занимался ни борьбой с коррупцией, ни соблюдением прав человека. По прошествии пяти лет всё это обнажилось», — заключил он.

«Мы знаем, что сегодняшнее киевское руководство управляется из американского посольства. Но тем не менее и они, и европейцы устали от того, что творится сегодня в стране, потому что далеко не всё соответствует их планам. Те деньги, которые поступают в Киев, расходуются не по расписанному сценарию, а в угоду интересам руководства Украины. Европа настаивает на создании антикоррупционных комитетов, но Киев этому всячески противится», — сказал он.

По мнению депутата, на Украине неизбежен дефолт, ведь действия руководства страны привели к тому, что государство живёт от займа к займу.

Украина в настоящее время живёт своей жизнью, и Европейский союз абсолютно не интересуется тем, что происходит в стране, заметил глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

«По большому счёту, Европа от Украины устала ещё в 2015 году. Не стоит обращать внимания на заявления украинских политиков, которые наперебой говорят сейчас о евроинтеграции. В 2014 году Украина подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Но самое интересное происходит сейчас: никто про это соглашение даже не вспоминает и не пользуется им», — отметил собеседник RT.

«В ЕС и США не скрывают своего разочарования Украиной»

Отметим, что в феврале отсутствием прогресса в проведении реформ на Украине озаботились в Вашингтоне. Американцы призвали Киев в полной мере осуществить те реформы, реализации которых требовало население страны во время «евромайдана» пять лет назад. По словам дипломатов, произошедшая в 2014 году смена политического режима не привела к кардинальным переменам.

«Коррупция остаётся актуальной проблемой, мешающей украинцам достигать экономического и политического прогресса, которого они заслуживают», — заявили в посольстве США.

Международном валютном фонде и Европейском союзе также указывали, что отсутствие успехов в борьбе с коррупцией приводит к серьёзным экономическим потерям для Украины.

«Не только ЕС, но и США не скрывают своего разочарования Украиной. Все надежды на быстрые реформы не оправдались, к коррупции причастно высшее руководство страны. Все рассказы властей о привлекательном инвестиционном климате вызывают смех. Украина упустила свой шанс на быстрое развитие, и это понимают даже за океаном», — заметил источник в партии «Батькивщина».

Украина в глазах западных партнёров действительно превратилась в «чемодан без ручки», заметил собеседник RT в партии «Народный фронт».

«То что происходит на Украине, уже давно не шокирует. Журналисты публикуют расследования, все прекрасно знают о коррупции во всех ветвях власти… И никакой реакции. Западные партнёры опасаются давать Украине деньги и оружие, поскольку всё будет украдено», — заметил он.

В свою очередь, представитель в партии «Самопомощь» добавил, что европейские дипломаты не могут поверить, что украинские власти могут так обращаться со своим народом.