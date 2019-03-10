Украина превратилась в «чемодан без ручки», который Запад вынужден тащить. Такое мнение выразил кандидат в президенты страны Юрий Бойко. Он добавил, что и Европа, и США чувствуют «утомление». Ранее Соединённые Штаты и ЕС выражали недовольство темпами проведения реформ. В частности, американское посольство в Киеве заявило, что коррупция мешает украинцам достичь экономического и политического прогресса. В Совете Федерации отметили, что европейские дипломаты в ходе личных встреч уже давно говорят об усталости от действий Киева. Между тем представители украинской оппозиции полагают, что стана потеряла свой шанс на быстрое развитие и на Западе это осознают.
Западные страны устали от Украины из-за того, что Киев не смог реализовать реформы, а действия властей привели к ухудшению ситуации в стране. Такое мнение выразил депутат Верховной рады и кандидат президенты Юрий Бойко в интервью телеканалу «112 Украина», отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли зарубежные партнёры бросить Киев на произвол судьбы.
«И провал с реформами, и ухудшение жизни населения, и понимание того, что идут не в том направлении, которое им задали. Утомление есть, но бросить не могут. Это как чемодан без ручки — вынуждены тащить», — заявил парламентарий.
«У европейцев эта усталость больше, потому что они непосредственно с этим столкнулись, они непосредственно участвуют в нормандском формате и, конечно, утомление есть», — отметил он.
Вместе с тем политик выразил надежду, что на предстоящих президентских и парламентских выборах власть на Украине сменится, после чего произойдёт «эволюция в развитии».
«Мы получим новый парламент, нового президента, и будет развитие страны. Самое главное — избежать какого-либо переворота», — подчеркнул кандидат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Бойко является одним из 39 человек, баллотирующихся на пост президента Украины. Как следует из данных центра социальных исследований «София», проводившего опрос населения с 26 февраля по 4 марта, политик занимает четвёртое место в гонке за пост главы государства с 11,7% голосов.
Он уступает шоумену Владимиру Зеленскому (20,3%), лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко (13,9%) и действующему лидеру страны Петру Порошенко (13,1%).
«Киев всячески противится предложениям Запада»
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в разговоре с RT подтвердил, что множество европейских парламентариев и дипломатов в ходе личных бесед указывают, что происходящее на Украине им надоело.
«Ни для нас, ни для европейцев ничего удивительного в его словах нет. От того, что происходит на Украине, давно устали канцлер Германии, президент Франции, да и в США некоторые недовольны. Вся санкционная история, которая развернулась из-за действий Украины, приносит европейцам убытки, причём для некоторых стран они просто огромные», — указал сенатор.
По его словам, в Европе хотят выйти из сложившейся ситуации, «не потеряв лица».
«Тот факт, что сегодня об этом заговорили на Украине, не случаен в преддверии выборов. Политическая жизнь в стране такова, что там особенно никто не занимался ни борьбой с коррупцией, ни соблюдением прав человека. По прошествии пяти лет всё это обнажилось», — заключил он.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также добавил, что в Европе с горечью констатируют неутешительную ситуацию на Украине, поскольку «Киев говорит одно, а делает всё по-своему».
«Мы знаем, что сегодняшнее киевское руководство управляется из американского посольства. Но тем не менее и они, и европейцы устали от того, что творится сегодня в стране, потому что далеко не всё соответствует их планам. Те деньги, которые поступают в Киев, расходуются не по расписанному сценарию, а в угоду интересам руководства Украины. Европа настаивает на создании антикоррупционных комитетов, но Киев этому всячески противится», — сказал он.
По мнению депутата, на Украине неизбежен дефолт, ведь действия руководства страны привели к тому, что государство живёт от займа к займу.
Украина в настоящее время живёт своей жизнью, и Европейский союз абсолютно не интересуется тем, что происходит в стране, заметил глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.
«По большому счёту, Европа от Украины устала ещё в 2015 году. Не стоит обращать внимания на заявления украинских политиков, которые наперебой говорят сейчас о евроинтеграции. В 2014 году Украина подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Но самое интересное происходит сейчас: никто про это соглашение даже не вспоминает и не пользуется им», — отметил собеседник RT.
«В ЕС и США не скрывают своего разочарования Украиной»
Отметим, что в феврале отсутствием прогресса в проведении реформ на Украине озаботились в Вашингтоне. Американцы призвали Киев в полной мере осуществить те реформы, реализации которых требовало население страны во время «евромайдана» пять лет назад. По словам дипломатов, произошедшая в 2014 году смена политического режима не привела к кардинальным переменам.
«Коррупция остаётся актуальной проблемой, мешающей украинцам достигать экономического и политического прогресса, которого они заслуживают», — заявили в посольстве США.
В Международном валютном фонде и Европейском союзе также указывали, что отсутствие успехов в борьбе с коррупцией приводит к серьёзным экономическим потерям для Украины.
«Не только ЕС, но и США не скрывают своего разочарования Украиной. Все надежды на быстрые реформы не оправдались, к коррупции причастно высшее руководство страны. Все рассказы властей о привлекательном инвестиционном климате вызывают смех. Украина упустила свой шанс на быстрое развитие, и это понимают даже за океаном», — заметил источник в партии «Батькивщина».
Украина в глазах западных партнёров действительно превратилась в «чемодан без ручки», заметил собеседник RT в партии «Народный фронт».
«То что происходит на Украине, уже давно не шокирует. Журналисты публикуют расследования, все прекрасно знают о коррупции во всех ветвях власти… И никакой реакции. Западные партнёры опасаются давать Украине деньги и оружие, поскольку всё будет украдено», — заметил он.
В свою очередь, представитель в партии «Самопомощь» добавил, что европейские дипломаты не могут поверить, что украинские власти могут так обращаться со своим народом.
«Руководству страны всё равно, как живут обычные люди. Коммунальные тарифы растут, люди не могут позволить себе нормально питаться, а доходы не растут. Циничным является повышение пенсии на $1—2. Что купишь на эти деньги? Европейские чиновники до сих пор не могут поверить, что такое вообще возможно», — указал собеседник RT.