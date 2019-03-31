«Голосуй за слабого!» Каких неожиданностей ждать в день выборов на Украине

В субботу, 30 марта, на Украине был так называемый день тишины — когда предвыборная агитация запрещена. К пятнице, 29 марта, в предвыборной гонке лидировали действующий президент Петр Порошенко , артист Владимир Зеленский и глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко . Но сторонники других кандидатов верят в успех своих фаворитов. С какими настроениями граждане Украины пришли на избирательные участки — в материале РИА Новости.

Тройка лидеров

Диспозиция перед днем тишины была следующей: на первом месте — Владимир Зеленский с 26,6 процента, второе место делили Петр Порошенко и Юлия Тимошенко с 17 процентами. Это результаты социологической группы "Рейтинг".

Как отмечали эксперты, "каждый шестой не определился с выбором кандидата".

"Важно, что больше всего таких среди беднейших избирателей, жителей Центральной и Западной Украины, среди женщин, людей среднего возраста, украиноязычных", — подчеркивали социологи.

В пятницу результаты опроса опубликовал и Киевский международный институт социологии. По его данным, за Зеленского готовы проголосовать 17,8 процента всех респондентов и 20,9 процента тех, кто решил прийти на выборы. Показатели Порошенко — 11,7 и 13,7 процента соответственно, Тимошенко — 8,3 и 9,7 процента.

У Центра имени Разумкова такой расклад: Зеленский — 18,8 процента, Порошенко — 15,7 процента, Тимошенко — 11,5 процента.

Кандидаты по-разному вели кампании. Порошенко совершил тур по стране. На встречах с избирателями твердил о своих "достижениях": укреплении армии, создании коалиции "международной поддержки" Киева и безвизе с европейскими странами. Обещал решить и острые социальные вопросы.

И подкреплял слова действиями. Как сообщали украинские СМИ, штаб Порошенко распространял среди избирателей агитационные листовки вместе с "материальной помощью". То, что кампания ведется масштабно, отмечали все.

"У Петра Порошенко на участках будет не 13 тысяч, а как минимум 44 тысячи наблюдателей! Из 85 тысяч зарегистрированных ЦИК. То есть половина всех наблюдателей на участках будут работать на выход гаранта во второй тур", — утверждает гражданская активистка Наталья Наталина.

К такому выводу она пришла, проанализировав списки наблюдателей.

Тимошенко приходилось в чем-то следовать по стопам Порошенко — напирать на патриотизм, обещать возвращение Крыма и Донбасса под контроль Киева. Критикуя власти, она уверяла, что ее "Новый курс" оживит экономику страны.

Владимир Зеленский активно эксплуатировал образ своего персонажа из сериала "Слуга народа" — президента Василия Голобородько, который волею случая возглавил государство. Популярность экранный Голобородько снискал тем, что режет правду-матку о положении дел в стране. Из-за нетипичной для политика карьеры герой Зеленского не идет на "договорняки" и вообще действует исходя из интересов народа, а не истеблишмента. Такая картинка многим украинцам по душе, о чем свидетельствуют высокие рейтинги комика.

Зеленский тоже колесил по стране. Но его предвыборная кампания выглядела как гастроли. Из-за плотного графика комик отказался участвовать в дебатах с конкурентами. "Сегодня, 29 марта, состоятся два концерта в городе Бровары. График гастрольного тура был запланирован еще в 2018 году и обнародован на официальном сайте студии "Квартал 95", — приводит украинское СМИ ответ штаба Зеленского на вопрос об очной дискуссии с другими претендентами на пост президента.

"Украины не будет"

В украинском сегменте Сети полно советов о том, как правильно голосовать. Это не "технические" рекомендации о соблюдении процедуры, а указания на то, как не позволить выиграть тому или иному кандидату.

Так, журналист Дмитрий Гордон призывал поддержать Игоря Смешко. По данным КМИС, у него седьмое место с 2,8 процента, то есть никаких шансов. Но Гордон агитирует именно за него. Главное — выступить против действующего главы государства.

"Проголосуете за Порошенко — недосчитаемся страны. У меня есть абсолютно четкая мысль, даже убеждение: если, не дай бог, Петр Алексеевич снова станет президентом Украины, Украины не будет", — заклинал сограждан журналист.

Некий политический эксперт Валерий Пекар назвал Зеленского темной лошадкой.

"Мы не знаем о нем ничего, абсолютно ничего. Мы знаем лишь телевизионного персонажа Голобородько — и только то, что написали сценаристы вместе с режиссером", — рассуждает он.

И советует во втором туре голосовать за Зеленского — как за заведомо слабого президента, "которому будет легче противостоять".

Другой политический эксперт Александр Палий делится секретами: Смешко — агент ФСБ (обвинение в сотрудничестве с российскими спецслужбами — самое расхожее в украинской политике, хотя никогда не подтверждается). Единственный достойный кандидат, по его мнению, — нынешний президент страны. Эксперт выдвинул лозунг:

"За Пороха — за Украину! За остальное — за ДНР".

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник дает практические рекомендации. "Не фотографировать бюллетени, не выносить их, не агитировать в день выборов, не вестись на провокации. Понять, что в этот день все будут наэлектризованы, напряжены и легко можно попасть под раздачу, даже если не активист, а просто пришли голосовать", — предупреждает эксперт.

"Если вам небезразличен результат, обратите внимание на то, что происходит на участке, — продолжает он. — Может, там будет слишком медленно идущая очередь — так искусственно снижают явку. Может быть, будут автобусы или организованные группы у участков — это признак так называемой карусели. Обращайтесь к членам избирательной комиссии, сообщайте о нарушениях".

Эксперт не считает правильной тактикой голосование за слабого кандидата или по принципу "назло противнику". "Я бы призвал голосовать за тех, кто реально нравится, хотя бы в первом туре — это даст возможность этим политикам укрепить свои позиции в будущем, хотя бы на выборах в Раду в этом году", — объясняет Бортник.

Несмотря на официальную позицию "Крым и Донбасс — это Украина", Киев не стал даже делать вид, что попытался организовать волеизъявление на территории российского региона или в самопровозглашенных республиках. (Украинские власти отказываются признавать результаты референдума 2014-го на полуострове, в Москве указывают на то, что воссоединение Крыма с Россией соответствует нормам международного права.)

Военнослужащий самопровозглашенной Луганской народной республики Артем на вопрос РИА Новости о выборах отреагировал сначала недоуменно.