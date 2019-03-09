Радикалы поехали к Порошенко, рассуждавшему о Путине и конкурентах

Ранее сообщалось, что радикалы организовали акцию протеста в Киеве и требовали расследовать коррупционный скандал в "Укроборонпроме"

По данным украинских СМИ, оборонным предприятиям запчасти для военной техники продавались с наценкой до 300%. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) общие убытки от коррупционных схем в военно-промышленном комплексе Украины составили около 1 миллиарда гривен (2,5 миллиарда рублей).

В условиях приближающихся президентских выборов Порошенко уволил главу "Укроборонпрома" и даже предложил ввести в наблюдательный совет госпредприятия представителей НАТО.