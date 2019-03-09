Как кандидаты в президенты Украины будут возвращать Донбасс

Пять лет назад в ответ на государственный переворот в Киеве вспыхнул Донбасс. В марте 2014 года тысячи жителей Донецка Луганска , не желающие соглашаться с насильственной сменой власти на Украине , вышли на улицы, скандируя " Россия !" и "Донбасс!".

Лозунги дончан и луганчан уже тогда были ясны. Они не хотели подчиняться власти, которую не выбирали. А российские флаги недвусмысленно указывали о геополитическом выборе региона. При этом на официальном уровне идеи присоединения к России тогда еще не высказывались. Например, городская власть под нажимом улицы приняла резолюцию о необходимости провести референдум "о дальнейшей судьбе Донбасса" и о необходимости "считать Российскую Федерацию стратегическим партнером Донбасса". Будь киевская власть благоразумней, она, конечно, начала бы переговоры об особом статусе региона и официальном статусе русского языка. Но вместо этого Киев арестовал уличных активистов Донецка, а затем объявил АТО, бросив против дончан танки, бронетехнику и авиацию.

В результате развязанной пять лет назад авантюры погибли тысячи дончан, включая детей и стариков. Уже нет и той Украины, из которой вышел Донбасс, — нейтральной страны, где еще были разрешены русские школы, стояли памятники Ленину и героям войны, а Бандера не чествовался на государственном уровне.

Казалось бы, срок достаточный, чтобы и до самых свидомых сторонников Майдана дошло: эту войну не выиграть, надо заключать мир. И вот он, шанс — выборы нового руководства Украины. Однако если проанализировать программы кандидатов в президенты, становится ясно: украинские политики к этому все еще не готовы. А если и хотят реального мира, то боятся об этом сказать вслух.

Начнем с того, что некоторые из них (например, Виктор Бондарь) вообще не упоминают ни эту бойню, ни Донбасс как таковой. Как будто и нет такой проблемы для Украины или она не настолько важна, как "ремонт спортивных площадок в селах", по мнению подобных кандидатов.

Львиная доля программ сводится к идеям "войны до победного конца". Так, бывший министр обороны Анатолий Гриценко обещает избирателям: "Капитулянтского возвращения Донбасса не будет — оккупированные территории вернем без "особых статусов" дипломатическими, военными, экономическими, санкционными методами".

Целый ряд кандидатов, включая Владимира Зеленского Юлию Тимошенко , упорно ссылаются на необходимость задействования "гарантов Будапештского меморандума" для заключения мира и возвращения утраченных территорий.

Другие (в том числе и Петр Порошенко ), рассказывая, как они вернут Донбасс и даже Крым, ссылаются на введение миротворцев ООН . Вопроса о том, зачем Москве соглашаться на подобные планы, у них, похоже, не возникает.

Некоторые ограничиваются речевками вроде этой: "Москве — бетонная стена и линия обороны на границе… Донбассу — мир и возрождение! Крыму — Украина!" (цитата из программы Юрия Тимошенко, не путать с Юлией).

Дальше всех идет некто Владимир Петров , известный в некоторых кругах как блогер Lumpen (да, он тоже кандидат). Тот вообще провозгласил:

"Посредством дипломатических, политических и других действий возвращение Украине извечных территорий, которые сейчас принадлежат Польше, Белоруссии, России, Румынии, Венгрии".

Лишь в немногих программах упоминается необходимость переговоров с Россией и выполнения Минских соглашений. Но практически ни у кого нет даже намека на диалог собственно с Донбассом. Только оппозиционный кандидат Евгений Мураев отважился на двусмысленную фразу по этому поводу, пообещав "прямые переговоры всех сторон конфликта".

Беглый анализ всех этих обещаний и программ демонстрирует, что украинские политики пока не ищут реального выхода из кризиса. Некоторые (включая и первую троицу Зеленский — Тимошенко — Порошенко) заявляли, что согласны на переговоры с Россией, но никто из них не допустил вслух диалога с отколовшимися республиками. А как неоднократно подчеркивали высшие лидеры российского государства, никакого мира без прямых договоренностей Киева с Донбассом быть не может.

Все это значит, что и выборы, и возможная смена власти на Украине не сдвинут проблему с мертвой точки.

А в это время Донбасс без особых сожалений уходит все дальше и дальше от того государства, частью которого некогда был.