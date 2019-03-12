Радикалы «сорвали» митинг Порошенко

По данным издания, радикалы вынудили Порошенко выступать "за забором" перед своими сторонниками.

Как отмечается, сотрудники полиции не позволили националистам подойти к сцене, на которой выступал Порошенко.

При этом Порошенко пришлось выступать под "нелицеприятные" выкрики радикалов.

Ранее СМИ сообщили, что националисты атаковали Порошенко и обратили его в бегство.